Dieta antifreddo: come combattere con i cibi di stagione

Il freddo e i malanni di stagione, come influenza e raffreddore che stanno colpendo molti soggetti, si possono ridurre anche con la giusta alimentazione da portare in tavola. Per questa ragione, una dieta antifreddo è la soluzione adatta per stare bene e al tempo stesso combattere le difese immunitarie. Vediamo quali cibi consumare e come fare.

Dieta antifreddo

Considerando le basse temperature del periodo e il freddo pungente, oltre a coprirsi e indossare diversi strati, risulta importante anche un’alimentazione che possa aiutare. Infatti, così come esistono dei cibi che possono essere di aiuto nel caso del caldo in estate, seguire la dieta antifreddo aiuta a prendere consapevolezza.

Un regime programmato per i mesi invernali che non ha solo lo scopo di dare all’organismo i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno come, per esempio, proteine e vitamine efficaci per sentire un po’ di caldo, ma anche al tempo stesso allontanare i malanni di stagione e l’influenza che sta prendendo sempre più piede.

La tavola può essere un prezioso alleato e conforto proprio perché, introducendo determinati cibi dal giusto apporto calorico, si permette così di dare una sferzata al metabolismo e al tempo stesso produrre più calore, quindi avvertire meno il freddo grazie agli alimenti che si consumano. Aumentare l’apporto calorico giornaliero può aiutare a bruciare maggiori calorie.

Si consigliano anche tutti quegli alimenti che sono utili a combattere e ridurre le tossine e le scorie in eccesso. Le centrifughe, ma anche le spremute sono altrettanto utili nella dieta antifreddo per combattere le influenze e i raffreddori tipici di stagione.

Dieta antifreddo: gli alimenti

Nella dieta antifreddo bisogna, secondo il parere degli esperti, introdurre degli alimenti che sono considerati dei veri e propri scudi che combattono le difese immunitarie mettendo così al rischio di malanni e influenze. A tal proposito, il brodo di pollo insieme alle minestre sono alcuni degli alimenti che non possono mancare a tavola.

Sono i cibi che entrano nel menù giornaliero e che aiutano a contrastare l’influenza che sta mettendo a letto milioni di italiani. Un’alimentazione del genere, magari a base di brodo di pollo, non solo è confortante, ma è anche salutare e di aiuto dal momento che previene dai virus e dai fenomeni virali in circolazione.

Gli altri alimenti da inserire nella dieta antifreddo sono sicuramente gli agrumi: si va dall’arancia sino al pompelmo. Sono entrambi ricchi di vitamina C, quindi utili a combattere il raffreddore. Si possono consumare come ottime spremute a colazione e merenda. Sono agrumi dalle proprietà e benefici notevoli in questo periodo.

Ci sono poi una serie di cibi e di frutti di stagione come la mela, ma anche una serie di zuppe di legumi e di verdure. Un altro alimento poco conosciuto, ma sicuramente funzionale nella dieta antifreddo è il miele che fornisce protezione da virus e batteri. Si può aggiungere un cucchiaino nella tisana alla malva che elimina le scorie e fa bene.

