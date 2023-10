Anna Falchi svela la sua dieta: cosa mangia la conduttrice per rimanere in forma?

Anna Falchi, showgirl e attrice italiana, si è sempre mostrata in perfetta forma anche con qualche kg in più rispetto al passato. Attrice, conduttrice tv ed ex modella di origine finlandese è stata un sex symbol anni Novanta- inizio Duemila. Ecco svelata la sua dieta.

Anna Falchi, attrice, showgirl e conduttrice tv di punta alla fine degli anni Novanta, ha compiuto 51 anni lo scorso aprile ma la sua forma fisica non è mai cambiata. Allora come oggi incanta milioni di uomini con la sua grazia e sensualità; ha una figlia Alyssa ma sulla sua vita privata è molto riservata. Qual è il suo segreto per restare sempre in forma anche dopo i 50anta?

La Falchi ama praticare sport e fare lunghe camminate all’aria aperta, che sono un vero toccasana sia per il fisico che per la mente. Quando è al mare non disdegna nemmeno le camminate in riva a piedi nudi tra la sabbia e l’acqua. Mentre a tavola come si comporta? Ovviamente, oltre allo sport la showgirl e conduttrice tv segue un’alimentazione sana ed equilibrata. Cosa mangia la Falchi?

L’ex modella di origine finlandese ha svelato di non seguire in realtà alcuna dieta in particolare e di amare la buona tavola, soprattutto la cucina italiana. In ogni caso predilige la dieta mediterranea e ama mangiare frutta e verdura fresca e di stagione. Per sua fortuna, Anna non è una grande amante dei dolci e pertanto non è per lei un grande sacrificio privarsene.

Un suo segreto per mantenersi in forma, come ha stesso lei affermato, è di non eccedere mai a cena per non appesantire lo stomaco dormire meglio e non bloccare il metabolismo. Oltre a ciò, è importante anche per lei mantenersi costantemente idratata, bevendo almeno 2lt di acqua al giorno.

Il sex symbol anni Novanta, Anna Falchi oggi una delle conduttrici tv della Rai, ha conquistato negli anni il pubblico non sono per il suo talento ma anche per la bellezza evidente. Sguardo accattivante e fisico sinuoso da ex modella e indossatrice, la Falchi anche a 51 anni non ha nulla da invidiare alle trentenni. Come abbiamo visto, Anna segue un’alimentazione sana per tenersi in forma e non eccede mai nelle porzioni di cibo.

Anna Falchi inizia la giornata al meglio con la colazione in cui non c’è il latte perché non lo preferisce. Al latte sostituisce lo yogurt accompagnato da cornflakes e da qualche fetta biscottata con miele. La sua “dieta” poi consiste a metà mattina un centrifugato a base di carote e mele biologiche. Infine cerca di calibrare: un pasto più glucidico a pranzo e una cena più proteica. La fortuna a tavola? “Non mi piacciono molto i dolci e se devo cedere a un peccato di gola sarà sempre e soltanto salato”.