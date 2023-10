La dieta di Flora Canto: cosa mangia la conduttrice televisiva italiana

Flora Canto ha esordito in tv come tronista in “Uomini e Donne”, di Maria De Filippi. Da lì poi è diventata un’affermata conduttrice televisiva e ha sposato il comico Enrico Brignano. Ecco la sua dieta per tenersi in forma.

Flora Canto, conduttrice televisiva italiana ed ex tronista di “Uomini e Donne”, ha sposato il comico e attore Enrico Brignano dal quale ha avuto due figli, Martina e Niccolò.

In seguito Flora ha debuttato come attrice, recitando in una puntata della settima stagione di Don Matteo, e come conduttrice di diversi programmi. La moglie di Brignano fu scelta per alcuni film come “La coppia di campioni”, con Massimo Boldi, e “Di tutti i colori”, insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica. La splendida 40enne, in tv sulla Rai, ha rivelato come fa a tenersi così in forma, seguendo una dieta e tanto sport.

Flora Canto ha confessato la sua dieta sui social, ecco il suo segreto: ama il buon cibo. Che dieta segue l’attrice e conduttrice tv? La moglie di Enrico Brignano ha rivelato tutto ciò che la fa stare cosi in forma. Sui social condivide spesso ciò che mangia, come il suo pranzo prediletto: un toast integrale con salmone e avocado e carciofi fritti. Sembra proprio che la Canto si conceda qualche sfizio di tanto in tanto, come si intuisce anche dalla pizza che lei ed Enrico hanno preparato e postato.

La conduttrice tv ha rivelato di essere brava anche nei dolci, aiutata dalla figlia Martina che, però, non ama mangiare le verdure. Anche suo marito Enrico è bravo in cucina, il suo forte è la pizza fatta in casa e il barbecue.

Flora Canto, attrice e conduttrice romana, mamma di due bellissimi bambini avuti da Enrico Brignano, appare sempre in splendida forma come agli esordi in tv. Dopo due gravidanze, l’ultima due anni fa, la Canto è subito tornata in forma già dopo pochissime settimane. L’attrice romana ha rivelato i suoi segreti con molta ironia, nonostante la stanchezza tipica delle mamme.

La conduttrice ama la buona cucina mediterranea, in particolare non può mai mancare la pizza una volta alla settimana, cucinata a casa da lei. Per il resto del tempo Flora cerca di seguire un’alimentazione sana, come quella mediterranea appunto, assumendo le giuste dosi di proteine, carboidrati e grassi buoni.

Quando era alla conduzione programma televisivo “Fatto da mamma” ha preparato diverse ricette con altre mamme o papà vip. Una donna molto brava in cucina, spesso la Canto ha confessato in diverse interviste che il suo forte sono i primi piatti. Adora sia la pasta semplice che quella al forno come le lasagne.