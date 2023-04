Anorgasmia: cos’è e come combatterla con il viagra rosa

Raggiungere l’orgasmo è il massimo piacere per una donna nel momento dell’atto sessuale. A causa di alcuni fattori, non sempre è possibile ottenerlo e molte donne soffrono di anorgasmia, una condizione per cui l’orgasmo è del tutto assente. Scopriamo come combatterla con alcuni utili accorgimenti e il miglior viagra rosa.

Anorgasmia

È un disturbo della sfera sessuale che vivono moltissime donne e che comporta la difficoltà e impossibilità di raggiungere l’orgasmo, anche nei confronti di una stimolazione sessuale intensa e prolungata. Un problema che coinvolge sia uomini che donne, che può dipendere da una serie di cause e inibizioni a sfondo psicologico.

Può essere poi di vari tipi: assoluta quando la donna, al momento della penetrazione, ha difficoltà a raggiungere l’orgasmo sia dal punto vista clitorideo che coitale e situazionale che porta a raggiungere solo in determinate occasioni e situazioni, con diversi tipi di stimolazione. Alcune donne possono raggiungere il piacere durante la masturbazione, ma non tramite il rapporto sessuale.

Si tratta di un disturbo che coinvolge molto più il sesso femminile rispetto a quello maschile. Si stima che il 12% delle donne non abbia mai raggiunto l’orgasmo e quindi soffra appunto di anorgasmia. Per alcune donne, il blocco può avvenire nella fase del rapporto, non riuscendo così a raggiungere l’orgasmo.

Le cause possono essere varie: si va infatti da problemi psicologici come una certa inesperienza nel rapporto sessuale, ma anche a preoccupazioni e dispiaceri nella vita lavorativa che si riversano sull’atto sessuale. Ci possono anche essere dei traumi proprio a livello genitale o del pavimento pelvico che impediscono di raggiungere il piacere massimo.

Anorgasmia: come risolvere

Un problema come l’anorgasmia può sicuramente comportare una serie di difficoltà all’interno della vita di coppia e delle ansie nel partner. Può anche essere dovuta a delle problematiche all’interno della coppia e, in quel caso, andare da un esperto o professionista del settore sicuramente aiuta a migliorare il rapporto.

Conoscere il proprio corpo, anche dal punto di vista fisico e sessuale, è molto utile per capire cosa piace e quali sono i punti di maggiore stimolazione in modo da sentirsi pronte a raggiungere il massimo del piacere durante l’atto sessuale. Parlare anche con il partner del momento che si sta attraversando può essere utile per combattere questo problema.

Ci sono poi degli esercizi di Kegel e di rilassamento che possono essere utili per trattare il problema dell‘anorgasmia, e quindi cercare di rinforzare i muscoli del pavimento pelvico che risultano essere importanti ai fini della sessualità femminile e quindi fornire maggiori possibilità di raggiungere l’orgasmo.

Ci sono poi esercizi di meditazione che aiutano a ridurre lo stress e l’ansia nel caso la causa psicologica fosse dovuta a questi fattori. Per migliorare il rapporto sessuale, è bene affidarsi a prodotti naturali come Femmax, il viagra rosa che permette di ottenere importanti benefici.

Anorgasmia e il viagra rosa

Per combattere il problema dell’anorgasmia e, quindi, migliorare il rapporto sessuale con il partner, sono diversi i rimedi e le soluzioni da adottare. La migliore è un prodotto come Femmax, ovvero il viagra rosa per le donne che aiuta a vivere il sesso e il rapporto sotto le lenzuola in maniera più tranquilla e serena.

Un integratore sessuale in pillole che permetta alle donne di ottenere importanti benefici e risultati. Consigliato da esperti e consumatrici per le sue proprietà. Si tratta di un rimedio naturale di cui basta una pillola da assumere poco prima del rapporto sessuale per notare già le prime differenze. Si consiglia sempre di chiedere il consulto di un esperto per la posologia indicata.

Grazie ai benefici riconosciuti è definito universalmente come il viagra femminile

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Femmax agisce sui recettori andando a stimolare gli ormoni femminili in modo che la donna possa essere maggiormente pronta al momento dell’atto sessuale. Un integratore che permette di raggiungere l’orgasmo in tempi rapidi, migliora l’umore e l’energia sessuale, oltre all’autostima che si rinfora per il bene di entrambi.

Funziona molto bene perché si basa su principi attivi privi di qualsiasi controindicazione ed effetto collaterale come il tè, il ginger che stimola gli ormoni della donna e la Muira Pauma, una erba di origine amazzonica che potenzia l’effetto sessuale, oltre ad avere benefici sulla calvizie e il sistema nervoso, in generale.

Non bisogna ordinarla nei negozi o Internet, perché esclusivo e originale, ma soltanto sulla pagina ufficiale dove si compila il modulo con i dati personali approfittando della promozione di una confezione di Femmax a 39€, ma con altre offerte da vagliare. Si effettua il pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o contanti al corriere alla consegna.