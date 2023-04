La beauty routine di Pamela Prati: i suoi segreti di bellezza

Pamela Prati, soubrette, attrice ed ex modella, è tornata da pochi anni in tv come concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda, 64 anni, si è mostrata in tutto il suo fascino e con un fisico invidiabile da ventenne. Quale sarà la sua beauty routine?

La beauty routine di Pamela Prati

La showgirl, stella assoluta della tv anni ’90 con il Bagaglino, Pamela Prati ha compiuto 64 anni anche se dal suo aspetto sembra sempre quello di una ventenne.

L’ex concorrente della casa più spiata di Italia ha una silhouette invidiabile che mostra con orgoglio sui social. Ogni suo scatto su Instagram è corredato dall’hashtag #eternity, e molto spesso anche da #realphoto e #nophotoshop.

Perché Pamela ci tiene a sottolineare che lei non ha bisogno di filtri, e che ha un corpo perfetto e non sa nemmeno cosa sia la cellulite.

Ma quale è la beauty routine di Pamela Prati? La showgirl, ex del Bagaglino, per prima cosa lava il viso con un detergente delicato, applica poi un siero anti-età, e aggiunge una crema idratante, un contorno occhi, una crema solare con SPF 50.

Inoltre, come ogni beauty routine che si rispetti, la Prati applica una maschera al viso almeno una volta alla settimana per nutrire e idratare la pelle.

La showgirl ha confessato: “Nel mio bagno ci sono moltissimi prodotti, ma di fatto ne uso solo quattro. La mia pelle è molto bella per natura, ma devo stare attenta a usare solo cosmetici ipoallergenici”.

La Prati ha anche svelato il suo marchio preferito di cosmetici per il viso. Si tratta di La Mer, di cui usa sopratutto il “Concentrate” abbinato alla crema che si scalda nelle mani e la applico sia di giorno che alla sera.

Inoltre, ha aggiunto: “Ogni tanto faccio delle maschere di Sephora che sono super idratanti. L’idratazione è molto importante per avere un’epidermide luminosa ed elastica”.

Pamela Prati e la cura del corpo

Oltre al viso che cura con attenzione, Pamela Prati si dedica completamente anche alla cura del corpo. La showgirl utilizza i prodotti della Kilian e della Biotherm.

“Tutti i giorni faccio lo scrub al miele. Vcurato ogni dettaglio, dalle mani alle ginocchia. Non bisogna mai trascurare i piedi che vanno idratati tutto l’anno e il minimo callo va subito rimosso. Per averli morbidi, faccio lo scrub anche ai piedi”, ha detto la Prati.

Ultimo segreto di bellezza? Tutte le sere, la showgirl sarda utilizza l’Olio delle Fate che esalta la femminilità.