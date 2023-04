La beauty routine di Serena Autieri: i suoi segreti di bellezza

Serena Autieri, attrice, showgirl, ex modella napoletana è una delle donne più amate e affascinanti del mondo dello spettacolo.

L’attrice napoletana ha compiuto 47 anni anche se nessuno ci scommetterebbe mai a giudicare dal suo viso. Ecco la beauty routine di Serena Autieri da copiare.

La beauty routine di Serena Autieri

La bellissima attrice, doppiatrice e anche cantante, Serena Autieri segue uno stile di vita rigoroso. Niente fumo, alcolici, a letto presto e soprattutto un’alimentazione corretta e varia.

Tutto ciò contribuisce a donarle una pelle luminosa e in perfetta salute, anche dopo aver compiuto i 40 anni.

Quali sono, quindi, i segreti di bellezza di Serena Autieri? Primo su tutti, una crema antirughe che potrà migliorare l’aspetto di una pelle matura per tutte le donne che hanno superato i quaranta, come lei.

L’attrice e cantante napoletana, occhi azzurri, capelli biondi e lentiggini, con il suo fascino non ha bisogno di filtri. Infatti, spesso sui social si mostra senza un filo di trucco ed è più bella che mai!

L’immagine la ritrae durante un momento di beauty routine, e proprio in vista della pulizia del viso si è tolta qualsiasi traccia di make-up, anche se la differenza è davvero minima.

Proprio in quel momento, ha svelato un altro segreto di bellezza che la Autieri non fa mai mancare nella sua beauty routine: il siero della Biotherm, intitolato Life Plankton Elisir che aiuta a rimpolpare la pelle e a combattere l’uscita di eventuali rughe.

Serena Autieri e i segreti della sua forma

Serena Autieri è davvero in formissima perciò non ha decisamente bisogno di tagli drastici nemmeno in fatto di alimentazione, ma è molto probabile che il merito del suo fisico sia la costanza nel mangiare sano.

In un’intervista, prima delle feste natalizie, infatti la Autieri ha ironicamente svelato in un video social: “Mio marito vuole invitarmi a cena, a bere del vino ma io dico sempre di no perché preferisco mangiar sano”.

L’attrice e cantante, inoltre, ha sempre sostenuto l’importanza dell’attività fisica alla quale lei è dedita da sempre. Serena, infatti, si allena in media 3 volte a settimana.