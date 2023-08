Adriana Lima supermodella e attrice brasiliana è una delle top model più conosciute e amate al mondo. Bellezza fuori dal comune e occhi di ghiaccio, la tre volte mamma ha confessato i suoi segreti di bellezza. Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Adriana Lima: secrets&tips per una pelle da urlo

Adriana Lima top model brasiliana ed ex angelo di Victoria’s Secret è attiva nel mondo della moda fin da giovanissima, da quando a 15 anni vinse il concorso Ford Supermodel del Brasile. Nel ’97 debuttò alla settimana della moda di New York e da allora la sua fama è crescita sempre più fino a diventare anche un’attrice.

Oggi, a poco meno di un anno dal termine della sua terza gravidanza e a 41 anni compiuti, la top model brasiliana è cambiata molto rispetto a quando sfilava per Victoria’s Secret ma è sempre bellissima anche con un corpo con più curve e più formoso. Ma quali sono i segreti di bellezza della supermodella per una pelle da urlo?

La Lima è tra le modelle più pagate al mondo e pur avendo dalla sua un Dna impeccabile, Adriana è una di quelle donne super famose e seguite che non si fa problemi a confessare i propri sforzi quotidiani per conservare la forma fisica da far invidia. Primo secret di bellezza? Mai senza protezione solare.

Adriana Lima è nata e cresciuta in Brasile e come molte sue connazionali ama trascorrere il tempo libero all’aria aperta, possibilmente in riva al mare o nel verde. Per questa ragione non esce mai di casa senza prima aver indossato la protezione solare. Come confessato da Adriana, appena sveglia applica la crema solare su viso e corpo che sia inverno o estate.

La supermodella brasiliana dice sì ai prodotti biologici e green. Adriana Lima ha confessato di avere un debole per i prodotti del suo facialist preferito, Hervé Hérau (il cui studio si trova a Parigi). La sua linea di skincare è rigorosamente organica e Adriana va matta per i suoi detergenti, lozioni e sieri per il viso, 100 % naturali e delicati sulla pelle.

Anche alle super top come Adriana capita di avere dei brufolini. Adriana è fan di un vecchio metodo amatissimo dalle brasiliane: poche gocce di tea tree oil per asciugare l’impurità, da applicare localmente durante il riposo notturno. Al mattino si lava il viso con acqua fresca, et voilà: il brufolino è magicamente ridotto.

La beauty routine di Adriana Lima: segreti di bellezza

Come anticipato la supermodella e attrice Adriana Lima ama curare la propria pelle e segue una skincare ad hoc, minuziosa e dettagliata per il suo tipo di pelle, già bella di genetica. Dopo aver parlato della beauty routine della Lima, la stessa modella ha confessato la sua hair routine.

Una volta a settimana, la top model si regala una maschera nutriente per la chioma, possibilmente con una posa lunga (dai 30 ai 45 minuti). Anche in questo caso, Adriana ha un trucco made in Brasile: alla maschera tradizionale aggiunge polpa di avocado schiacciata. E assicura che così i capelli restano soffici e brillanti per tutti i giorni successivi.