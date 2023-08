Pamela Anderson modella, attrice, produttrice tv e showgirl canadese naturalizzata statunitense, ha raggiunto la notorietà internazionale ed è diventata un sex symbol nella serie Baywatch. Ecco la sua beauty routine di oggi.

La beauty routine di Pamela Anderson: i segreti di bellezza della modella

Pamela Anderson è un’icona di stile internazionale che ha influenzato un’intera nuova generazione con le sue scelte di bellezza e moda. La sexy symbol anni Novanta nel ruolo di C.J in Baywatch oggi all’età di 55 anni è più in forma che mai. Ma cosa fa esattamente la Anderson a mantenere il suo splendore degno di Baywatch, 26 anni dopo?

“L’umidità è il miglior trucco antietà”; confessa la Anderson. La modella usa un umidificatore nei climi secchi e uno spray salutare all’acqua di rose come tonico è perfetto. Lo tiene in frigo e lo usa ogni volta che necessita.

Oltre a questo, Pamela Anderson adotta un approccio semplice alla sua routine. Non esfolia spesso la pelle. La cura della pelle non è una novità. L’ex modella ama usare rimedi di buon senso, niente di speciale. “Sono un amante dei racconti delle vecchie mogli, della storia e delle pozioni e degli oli di bellezza delle antiche dee”, ha detto la Anderson.

E ancora, per la cura dell’igiene orale e dei suoi denti naturali utilizza un dentifricio prebiotico, che è anche il migliore per la salute dell‘intestino. E sulle labbra applica sempre balsami organici di tutti i tipi. Anche con un viso fresco e pulito, mette il balsamo per le labbra.

Pamela Anderson e la sua beauty routine: segreti della modella

L’ex sex symbol e star di Baywatch Pamela Anderson, 55enne in splendida forma, per la cura della pelle esegue trattamenti viso settimanali per la pulizia e la tonificazione, e poiché preferisce la pelle fresca al fondotinta, si focalizza sugli aspetti più importanti della manutenzione della pelle: idratazione, nutrimento e ossigenazione per mantenere la sua pelle rimpolpata e sana.

Infine, la Anderson adora applicare la maschera per il viso al collagene antiossidante al quarzo rosa di Knesko e la maschera per il viso al collagene idrato di ametista perché sono carichi di energia.

La sua skincare si conclude con la crema protettiva SPF che doveva già usare da giovane adulta. Quella utilizzata oggi da Pamela Anderson è la Summer Fridays SPF 30 che non solo protegge la pelle dai raggi UV, ma la rende anche più morbida.