Armònia Yoga Fest 2026 a Castello di Coazzolo: un evento di benessere olistico

Tra le dolci colline del Monferrato, dove il tempo sembra fermarsi e la natura accompagna ogni respiro, si prepara a tornare Armònia yoga Fest per la sua seconda edizione. Questo evento, in programma il 9 giugno 2026 presso il Castello di Coazzolo promette una giornata di benessere autenticoconnessione e presenza.

Armònia Yoga Fest è un incontro di anime, pratiche e visioni, dove insegnanti, operatori olistici e professionisti del settore si riuniscono per condividere esperienze che nutrono corpo, mente e spirito. Un’occasione unica per rallentareritrovare l’equilibrio e ispirarsi alla semplicità dell’essenziale.

Un programma ricco di esperienze

La giornata sarà arricchita da yoga all’apertomeditazioni guidateconferenze ispiratrici e laboratori esperienziali. L’area Emporio offrirà ulteriori opportunità di ascolto, scoperta e rigenerazione. Ogni momento sarà pensato per creare un flusso armonioso che accompagni i partecipanti in un viaggio di benessere.

Gli ospiti d’eccezione

Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno Mark Kan e Silvia Romani due nomi di spicco nel mondo dello yoga e del benessere olistico. Le loro sessioni, guidate con competenza e passione, prometteranno di elevare l’esperienza di ogni partecipante.

Mark Kan: un maestro di consapevolezza

Mark Kan è noto per il suo approccio unico allo yoga, che combina tecniche tradizionali con una profonda comprensione della mente umana. Le sue lezioni sono un viaggio di scoperta interiore, dove ogni respiro e ogni movimento diventano strumenti di trasformazione.

Silvia Romani: l’arte della connessione

Silvia Romani invece, è una guida esperta nel campo della meditazione e del benessere emotivo. Le sue sessioni sono un invito a connettersi con se stessi e con gli altri, creando un senso di comunità e appartenenza.

Un’esperienza immersiva

Armònia Yoga Fest non è solo un evento, ma un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. La location, il Castello di Coazzolo offre un contesto suggestivo e rilassante, perfetto per una giornata di benessere. Tra le antiche mura e i giardini curati, i partecipanti potranno godere di un’atmosfera di pace e serenità.

La natura, con la sua bellezza e la sua tranquillità, sarà la cornice perfetta per questo viaggio di benessere. Ogni dettaglio è stato pensato per creare un ambiente accogliente e rigenerante, dove ogni partecipante possa sentirsi a casa.

Armònia Yoga Fest è un invito a rallentare a ritrovare l’equilibrio e a ispirare la propria vita quotidiana. Un’occasione per scoprire il potere della semplicità e della connessione con se stessi e con gli altri.

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