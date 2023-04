Aromaterapia, come combattere l’ansia con gli oli essenziali

L’aromaterapia è una pratica olistica che agisce su processi fisici, mentali e spirituali attraverso l’uso di essenze concentrate in alcune parti delle piante officinali. Questi oli essenziali sono ottenuti dalle piante tramite distillazione in corrente di vapore. Come combattere l’ansia con l’aromaterapia?

Aromaterapia per combattere l’ansia

Attraverso la percezione degli odori, l’aromaterapia coinvolge la sfera dell’emotività, la memoria, la sensibilità e tutte le aree cognitive correlate, oltre al sistema endocrino e quello immunitario.

L’aromaterapia sfrutta le proprietà antisettiche, antitossiche, cicatrizzanti, antiparassitarie, antireumatiche, rilassanti, tonificanti e stimolanti delle essenze. Come riuscire, dunque, a combattere l’ansia con questa pratica degli oli essenziali? Ecco come fare.

L’ansia è una condizione emotiva che si manifesta come stato di allerta verso tutto ciò che c’è di sconosciuto all’esterno. E’ lieve quando associata ad un evento transitorio come può essere un esame universitario o un periodo lavorativo ma diventa un disturbo cronico quando il soggetto è affetto dall’ansia in ogni aspetto della sua vita.

Attraverso la diffusione ambientale, i massaggi, i bagni aromatici o semplicemente nebulizzando gli spray aromaterapici negli ambienti è possibile beneficiare dell’energia vitale delle piante migliorando il nostro stato emotivo.

Ansia al risveglio e aromaterapia

Per le persone che soffrono di ansia il momento del risveglio può rivelarsi molto intenso e spiacevole manifestandosi come una paura irrazionale nell’affrontare quello che potrebbe accadere alzandoci dal letto. Gli oli essenziali che ci aiutano per rendere positivo e dinamico il risveglio sono:

Arancio ci restituiscono la positività dei raggi solari aprendo al sorriso.

Lavanda ci aiuta a chiarire che direzione da prendere.

Litsea è un energizzante, ci rende attivi e frizzanti.

Se la mattina hai l’abitudine di fare una doccia, arricchisci il vapore acqueo con una nebulizzazione di olio essenziale.

Attacchi di panico e aromaterapia

Gli attacchi di panico possono essere collegati a momenti di forte stress. Questi oli essenziali sono ideali per ristabilire uno stato di calma e rilassamento:

Arancio: Regala le qualità solari dell’azione, della fiducia, del calore, della vitalità e dell’espansione in modo dolce e delicato. Infatti, sebbene sia energizzante e corroborante, rimane distensivo, un olio essenziale che induce ad un’allegra quiete, alla serenità. Aiuta a combattere l’insonnia e il nervosismo.

Ylang ylang: Armonizza i contrasti, toglie la paura, libera gioia, sensualità, sviluppa intuizione e creatività. L’olio essenziale di Ylang Ylang crea armonia in caso di contrasti, collera, rancore e frustrazione, perché favorisce la comprensione e il perdono, dissolve le delusioni e le offese, ripristina il desiderio di amare.

Rosa Damascena: Porta con sé un vero e proprio messaggio di speranza, dolcezza, equilibrio. Rimette in comunicazione con il centro, aprendo alla bellezza.

La sua azione silenziosa e delicata è molto profonda: apre alla comprensione, all’amore e all’ascolto. Rimuove i sentimenti negativi, libera dalla sofferenza e dal senso di colpa.

L’ansia nei bambini: curarla con gli oli essenziali

L’ansia è uno stato di agitazione e palpitazione che può interessare anche i più piccoli. Nei bambini l’ansia si manifesta sotto forma di vomito, riduzione della capacità di attenzione, distrazione e svogliatezza. Come curarla con gli oli essenziali?

Gli oli essenziali indicati per rilassare i bambini sono:

Camomilla: eccellente calmante, aiuta a rimuovere le memorie ataviche negative. Facilita il superamento degli shock, della rabbia, del nervosismo e dell’insonnia.

Lavanda: restaura il sonno nei momenti in cui viene a mancare, placa cefalee e tachicardie dovute a una forte agitazione. Aiuta a ritrovare la pace della mente e del cuore, a lasciar decantare gli avvenimenti, ad ammorbidire i caratteri più irruenti.

Dolci nanne: sinergia di puri oli essenziali camomilla, lavanda e arancio rilassanti pensata per accompagnare i sogni dei più piccoli. Equilibrante, ripulisce gli ambienti e dona il senso di protezione di un nido.