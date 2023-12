Aromaterapia: cos’è e come funziona

L’aromaterapia è un trattamento olistico che utilizza estratti vegetali naturali, altrimenti noti come oli essenziali, per promuovere la salute della mente, del corpo e dello spirito e migliorare il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e come avvalersene.

Aromaterapia

Considerata sia un’arte che una scienza, al giorno d’oggi, le persone che ricorrono all’aromaterapia sono sempre più numerose, non solo in Italia, ma in ogni altra parte del mondo. I benefici dell’aromaterapia sono numerosi, sebbene, tuttavia, si ricorra spesso all’aromaterapia al fine di:

alleviare il dolore fisico

migliorare la qualità del sonno

rafforzare il sistema immunitario

favorire la digestione

ridurre lo stress, l’ansia e l’agitazione

Aromaterapia: come funziona

Gli oli essenziali si diffondono nell’aria attraverso dispositivi specifici. Il più comune è il diffusore, che si reperisce in commercio attraverso modelli e versioni differenti, con diversi tempi di autonomia e funzioni alternative vantaggiose. I modelli più recenti sono anche dotati di un timer per lo spegnimento automatico così che, una volta esaurita l’acqua, il diffusore non si surriscalda, e telecomando per la gestione da remoto. La maggior parte di essi funge anche da luce notturna e alcuni provvedono anche rinfrescare e purificare l’aria di casa.

Gli oli essenziali sono estratti vegetali altamente concentrati, provenienti da diverse parti di una stessa pianta, incluse le foglie, i fiori e gli steli. Le procedure che si utilizzano per ricavare questi oli sono complesse e diverse, così come diverse sono le procedure di aromaterapia che, ormai, al giorno d’oggi, sono eseguite in completa autonomia, ad esempio, per rilassarsi durante un bagno caldo o durante un massaggio.

Diffusori per aromaterapia: i migliori su Amazon

L’aromaterapia utilizza oli essenziali naturali, ciascuno con utilizzi e proprietà curative uniche. Se combinati tra di loro, i benefici si amplificano. Gli oli essenziali per l’aromaterapia sono reperibili ovunque, sia nei negozi fisici che in quelli virtuali, ma è bene sempre prestare attenzione ai principi attivi che li compongono, così da essere certi di utilizzare oli sani e sicuri per la propria salute. Quella che segue è una lista dei migliori diffusori per l’aromaterapia, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Diffusore di aromi 500ml, umidificatore a ultrasuoni, diffusore per aromaterapia, senza BPA

L’autonomia del diffusore è di circa quattordici ore. Utilizzato principalmente al fine di migliorare la qualità dell’aria e l’atmosfera della casa, così da creare un ambiente tranquillo e sereno, per noi stessi e le persone che ci abitano, il diffusore si spegne autonomamente non appena l’acqua si esaurisce. Al fine di un risultato ottimale, si consiglia di riempire il serbatoio d’acqua e spruzzare qualche goccia del vostro olio essenziale preferito.

Diffusore di oli essenziali, umidificatore ad ultrasuoni: 500 ml, diffusore di aromi con telecomando

Un diffusore ad ultrasuoni e multifunzione per aromaterapia che si spegne automaticamente quando l’acqua si esaurisce per evitare il surriscaldamento dell’apparecchio. Dotato di telecomando, il diffusore potrà essere gestito anche da remoto. Ottimo compagno per leggere, lavorare o dormire, questo diffusore può essere utilizzato, semplicemente, anche come luce notturna.

Diffusore di Oli Essenziali, 500ml Aromi con 10 * 10ml Set Umidificatore Ambiente con Timer

Ideale per leggere, lavorare, studiare o dormire, questo diffusore, come i modelli precedenti, è dotato di un timer per lo spegnimento automatico nel momento in cui l’acqua si esaurisce. Ideale anche come luce notturna, il diffusore, che ha un’autonomia di dodici ore, rinfresca e purifica l’aria.