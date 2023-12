Come scegliere una planetaria: consigli e caratteristiche da analizzare

La planetaria è un apparecchio del quale, al giorno d’oggi, in cucina non può assolutamente mancare, sia perché accorcia i tempi di preparazione delle ricette, sia perché ci si può cimentare nella preparazione di piatti sofisticati con il minimo dello sforzo. Vediamo insieme come scegliere il modello migliore.

Come scegliere una planetaria

Al giorno d’oggi, la planetaria in cucina è un aiuto irrinunciabile, soprattutto per quelle persone che amano cimentarsi nella preparazione di piatti sofisticati senza, tuttavia, rinunciare ad altre attività a cui dedicarsi nel corso della giornata. Inoltre, sia che si tratti di piatti semplici e sia che si tratti di piatti più complicati, la planetaria accorcia il tempo che si trascorre in cucina e questo, sicuramente, è un grosso vantaggio, soprattutto quando, con il minimo dello sforzo, si vuole sorprendere la propria famiglia o i propri ospiti.

La planetaria in cucina, oggi, è talmente indispensabile che le diverse case di produzione, nel tempo, si sono dedicate alla progettazione e realizzazione di questi apparecchi secondo versioni e modelli differenti. Se questa non è la prima volta che acquistate una planetaria, molto probabilmente, nel caso doveste acquistarne una nuova, non faticherete a capire quale modello sia quello più adatto alle vostre esigenze, al contrario, se siete inesperti, potreste avere qualche difficoltà ed ecco perché è importante capire quali caratteristiche esaminare al fine di acquistare la planetaria migliore che si possa desiderare.

Come scegliere una planetaria: consigli

Una planetaria non serve solo per impasti dolci o salati, ma per la preparazione di un’infinità di piatti che possono essere preparati con accessori aggiuntivi che, di solito, vengono acquistati a parte. Quando siete pronti ad acquistare la vostra planetaria, dunque, come prima cosa cercate di capire a cosa possa esservi utile, in modo da orientarvi sull’acquisto di planetarie con accessori aggiuntivi facilmente reperibili.

La dimensione della planetaria è un fattore da non sottovalutare. Se siete una famiglia numerosa o avete spesso ospiti in casa, il nostro consiglio è quello di orientarvi su modelli capienti, sperando che in casa abbiate abbastanza spazio per la vostra planetaria. In alternativa, se in famiglia siete poche persone o non siete abituati ad avere sempre degli ospiti, potreste acquistare modelli meno capienti e altrettanto validi.

Il prezzo è un fattore non trascurabile che si collega al fattore precedente. Più sarà capiente la planetaria e maggiore sarà il costo. Tuttavia, quest’apparecchio, al giorno d’oggi, è così comune che, persino le marche più note presentano modelli a costi accessibili a chiunque.

Come scegliere una planetaria: i modelli su Amazon

Se siete alla ricerca di una planetaria, ma avete ancora qualche difficoltà a capire quale modello sia quello più adatto alle vostre esigenze, siete nel posto giusto. Quella che segue è una lista di alcuni tra i modelli migliori di planetaria, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Klarstein Planetaria Professionale, Impastatrice Planetaria 5 Litri con Ciotola

Dotata di sei diversi livelli di velocità per combinare perfettamente gli ingredienti tra di loro e una ciotola in acciaio inox, questa planetaria è ideale per la realizzazione di impasti dolci e salati. La planetaria non è stata progettata solo per impastare, ma anche per montare, miscelare e mescolare.

Kenwood KMX750BK KMIX Impastatrice Planetaria con Ciotola con manico in Acciaio da 5L, 3 Ganci di Miscelazione

Una struttura in metallo pressofuso dalla linea morbida e avvolgente e 1000W di potenza per la preparazione di impasti sia dolci che salati. Separatamente, si possono acquistare accessori compatibili per la realizzazione di ricette diverse, con un unico macchinario. La regolazione elettronica della velocità consente di preparare piatti perfetti che, durante la lavorazione, si amalgamano perfettamente, senza alcuna fuoriuscita.

Moulinex QA810D Masterchef Grande Planetaria, 1500 W, 6.7 Litri, 80 Decibel

Una struttura robusta ed elegante allo stesso tempo diventa un aiuto immancabile in cucina, per la preparazione di piatti perfetti, sia dolci che salati, in pochissimo tempo. Rispetto ai modelli precedenti, quest’impastatrice è molto più capiente e consente di lavorare una quantità maggiore di ingredienti. In questo modo, i tempi in cucina si riducono ulteriormente senza, tuttavia, rinunciare al gusto.