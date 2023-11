Pressoterapia: come funziona e quali sono i suoi benefici

La pressoterapia simula, in modo meccanico, un massaggio manuale, al fine di stimolare e migliorare la circolazione linfatica e venosa, ridurre il senso di pesantezza a carico degli arti inferiori o superiori, favorire le funzioni del corpo, ridurre il gonfiore ed eliminare le sostanze di scarto dell’organismo, così da avere anche un corpo più tonico e snello.

Pressoterapia

Nota anche come “compressione pneumatica intermittente”, la pressoterapia, al giorno d’oggi, è ampiamente utilizzata sia in campo clinico e sia in campo estetico, al fine di ridurre la ritenzione idrica, il gonfiore e le tensioni muscolari, trattare il mal di schiena, i capillari fragili, le vene varicose e, persino, la cellulite. Poiché i suoi utilizzi sono vari, dunque, questa procedura è adatta a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, ad eccezione di persone che versano in condizioni particolari come, ad esempio, persone affette da dermatiti o ustioni, patologie o portatrici di dispositivi medici, minorenni o donne in gravidanza.

Al fine di un risultato ottimale, solitamente, è preferibile fare pressoterapia una volta al giorno, per almeno mezz’ora, per un totale di trenta giorni. Rispetto al passato, poi, oggi, si può fare pressoterapia anche in casa, grazie alla facile reperibilità di apparecchi professionali e certificati, destinati ad un uso domestico, che possono essere acquistati anche su Amazon, alla migliore offerta.

Pressoterapia: benefici

La pressoterapia consiste in un sistema di pompaggio erogato da speciali accessori dotati di camera d’aria, che si gonfiano in modo alterno per esercitare un massaggio meccanico, che stimola e migliora la circolazione venosa e linfatica. Attraverso il suo sistema di compressione e decompressione, la pressoterapia favorisce le naturali funzioni del corpo, il ritorno venoso e l’eliminazione delle sostanze di scarto dell’organismo, così da avere anche un corpo più tonico e snello.

Se i benefici della pressoterapia sono vari, perché diverse sono le aree di trattamento, i tempi entro i quali questi benefici iniziano a farsi vedere sono variabili, dato che tutto dipende dal tipo di problema che si ha e dall’obiettivo che si intende raggiungere.

Pressoterapia: migliori offerte su Amazon

Rispetto al passato, come abbiamo avuto modo di specificare anche nei paragrafi precedenti, la pressoterapia, al giorno d’oggi, può essere eseguita anche in casa, all’interno di mura familiari e nel momento in cui si ha maggiore disponibilità, grazie alla facile reperibilità di apparecchi certificati e professionali, destinati ad un uso domestico. Vediamo insieme, a questo proposito, quali sono le migliori offerte su Amazon.

Beurer FM 150 Trainer per le Vene, Pressoterapia per il Ripristino della Circolazione Venosa delle Gambe

Alimentato dalle batterie o, direttamente, dalla corrente elettrica, quest’apparecchio per la pressoterapia si preoccupa, principalmente, di stimolare e migliorare la circolazione sanguigna attraverso il ripristino del corretto funzionamento delle vene. In generale, quest’apparecchio tratta gli arti inferiori, riducendo il gonfiore, le tensioni muscolari e i dolori articolari, sollevando la persone dal senso di stanchezza e affaticamento che avverte.

RENPHO Massaggiatore Gambe a Compressione d’Aria per il Massaggio e Il Rilassamento dei Piedi Polpacci e Cosce con Telecomando

Quest’apparecchio di pressoterapia è stato progettato specificatamente per il trattamento di gambe, piedi, polpacci e cosce, al fine di migliorare la circolazione sanguigna, ridurre gli edemi, alleviare le tensioni che la sindrome delle gambe senza riposo provoca e le vene varicose. Design sicuro ed ergonomico, l’apparecchio è dotato di telecomando e timer per lo spegnimento automatico ogni venti minuti.

FIT KING Massaggiatore Gambe per Dolore e Circolazione Pressoterapia per Casa Stivali a Compressione d’aria per Gambe Senza Riposo Massaggio del Piede e della Coscia

Simulando i movimenti di un massaggio manuale, quest’apparecchio per la pressoterapia aiuterà a ridurre le tensioni e i dolori a carico di piedi, polpacci e cosce. Utile anche nella prevenzione dei crampi, che nei soggetti predisposti sono anche molto comuni, l’apparecchio è fondamentale anche per chi lavora stando molte ore in piedi o seduto, chi viaggia spesso, indossa tacchi alti ed esegue forme di allenamento intensivo.