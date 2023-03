Asma allergica: come curarla

L’asma allergica dal 1985 ad oggi è raddoppiata a livello di casi mondiali sia a causa dell’inquinamento sia dello stile di vita errato, soprattutto per i bambini.

Un bambino su dieci soffre di crisi asmatiche e ad ogni aumento del 20% dell’indice di massa corporea i sintomi possono peggiorare, perché l’accumulo di grasso promuove risposte infiammatorie e riduce l’afflusso d’aria nelle vie respiratorie. Come curare l’asma allergica? Vediamolo di seguito.

Come curare l’asma allergica: rimedi

Prima di procedere alla cura dell’asma dovuta all’allergia, chiariamo di cosa si tratta. L’asma si genera a causa di un restringimento momentaneo delle vie respiratorie, infatti la muscolatura dei bronchi si contrae e si gonfia rendendo difficoltosa la respirazione.

La crisi asmatica è caratterizzata da un aumento dell’intensità della tosse soprattutto secca, costrizione al torace, fiato corto e respirazione sibilante, senso di soffocamento, aumento del nervosismo e dell’irrequietezza e, in alcuni casi, fatica a parlare. Ora passiamo ai rimedi naturali per chi soffre di asma.

Respirazione

In caso di una crisi asmatica in corso, seguendo il metodo di respirazione del Dr. Buteyko, esperto in tecniche respiratorie, impegnati a fare respiri lenti e profondi.

Sempre il Dr. Buteyko consiglia l’esercizio respiratorio 4-7-8 per diminuire l’insorgenza dell’asma. Puoi eseguirlo in qualsiasi posizione: tieni la schiena dritta e i piedi sul pavimento. Metti la punta della lingua dietro all’arcata dentale superiore anteriore, inspira lentamente dal naso ed espira altrettanto lentamente dalla bocca, in modo da far passare l’aria attorno alla lingua.

Fai l’esercizio almeno due volte al giorno, ma mai più di 4 cicli respiratori consecutivi per il primo mese, dopo di che puoi estenderli a 8.

Zenzero

Tra i tanti rimedi naturali per l’asma, uno dei più consigliati è il decotto di zenzero, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, decongestionanti ed espettoranti.

Metti in un pentolino di acqua fredda circa 4 fettine di zenzero dello spessore di un centimetro, bucherellate in precedenza con uno stuzzicadenti e porta il tutto a ebollizione per circa 20 minuti. Bevi il decotto appena la temperatura lo permette nelle dosi al massimo di 4 tazze al giorno.

Erbe naturali

La gemmoterapia si basa sull’utilizzo di estratti, chiamati appunto gemmoderivati, ricavati dai tessuti embrionali delle piante. Questi contengono al loro interno una moltitudine di principi e sostanze atte a dare vita e la loro assunzione permette alle cellule di ritrovare l’equilibrio mancante.

Il gemmoderivato di Ribes nero, caposaldo della gemmoterapia, ha un ampio spettro d’azione e il suo messaggio è rivolto in particolare alla corteccia surrenale dove promuove la produzione di cortisolo (il cortisone naturale), essenziale per il controllo dei processi infiammatori e delle allergie.

Rimedi floreali

L’utilizzo dei rimedi floreali, che agiscono a livello sottile, aiutano a equilibrare gli stati negativi emozionali e psichici. Tra questi il Chicory, il comune radicchio dei campi agisce sulle vere cause alla base delle affezioni respiratorie e dell’asma.

Chicory sostiene il processo di scambio della respirazione, attraverso il quale inspiriamo per ricevere ed espiriamo per svuotarci e ricominciare tutto daccapo. Con Chicory liberiamo il respiro e possiamo amare senza la memoria dei gesti fatti e dell’affetto donato, senza tenere i conti di ciò che si fa e si riceve.