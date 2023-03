Dieta Mediterranea: come perdere peso e restare in forma in modo sano

La dieta Mediterranea è una delle diete più seguite al mondo. Semplice da seguire, questa dieta non priva, ma aggiunge e punta sul consumo regolare di alimenti freschi, genuini e di stagione non solo per perdere peso e restare in forma, ma anche per preservare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Dieta Mediterranea

La dieta Mediterranea si sviluppa a partire dalle tradizioni e le abitudini culinarie dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come, ad esempio, l’Italia e la Grecia. L’interesse nei suoi confronti, da parte della comunità scientifica, risale agli anni ‘50, quando ci si rese conto che, nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, gli infarti e gli ictus non erano comuni come lo erano in altre parti del mondo.

Poiché i paesi che si affacciano sul Mediteranno sono diversi, diverse e numerose sono anche le versioni di dieta Mediterranea. Tuttavia, tutte le versioni di dieta Mediterranea sono accomunate dallo stesso principio: perdere peso e restare in forma in modo sano, ma soprattutto preservare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Dieta Mediterranea: benefici

Negli anni, le ricerche e gli studi che sottolineano e confermano la dieta Mediterranea come la dieta migliore in assoluto per perdere peso, restare in forma e, soprattutto, preservare il benessere psicofisico dell’organismo, sono aumentati. Questi studi, infatti, hanno saputo dimostrare come non solo questa dieta faccia perdere peso e aiuti a restare in forma, seguendo un regime basato su alimenti freschi, genuini e di stagione, ma anche come abbassi significativamente la possibilità di sviluppare patologie croniche, come, ad esempio, l’ipertensione, le patologie cardiovascolari, l’Alzheimer e il diabete di tipo 2.

Seguire la dieta Mediterranea non è per nulla difficile. Questa dieta non comporta rinunce, non priva, ma aggiunge, punta sul consumo regolare di alimenti freschi, genuini e di stagione, sconsiglia alimenti processati, ricchi di grassi malsani e zuccheri.

Nello specifico, secondo la dieta Mediterranea, è fondamentale mangiare regolarmente pesce e frutti di mare, pollame, frutta e verdura, semi e frutta secca, legumi e cereali integrali. Come condimento, è preferibile puntare sull’olio extravergine d’oliva. A tavola, bere un bicchiere di vino rosso non fa male. E’ preferibile non consumare alimenti altamente processati, moderare il consumo dei latticini, quello della carne rossa, i cereali raffinati, il burro (da sostituire con l’olio extravergine d’oliva, anche nella preparazione dei dolci), le bevande zuccherate e, in generale, tutti gli alimenti con zuccheri aggiunti.Dieta Mediterranea: miglior rimedio naturale

Dieta mediterranea integratore naturale

La dieta Mediterranea è una delle diete più seguite al mondo per la sua semplicità e per i suoi obiettivi. Nonostante tutto, però, può capitare che alcune persone facciano fatica a perdere peso e restare in forma. Per raggiungere l’obiettivo, infatti, è fondamentale mangiare bene, allenarsi regolarmente e, in alcuni casi, assumere un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo. Se lento, infatti, questo renderà la perdita di peso un percorso ad ostacoli.

Il mercato, oggigiorno, offre tipologie diverse di integratore alimentare, ma non tutte funzionano nello stesso modo. Inoltre, per perdere perso, restare in forma e in salute, è fondamentale puntare su un integratore alimentare naturale al 100%, ovvero, ricco di principi attivi estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per stimolare il metabolismo e iniziare, finalmente, a perdere peso per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Grazie ai benefici riconosciuto da esperti e consumatori, è attualmente il rimedio naturale più abbinato alla dieta mediterranea. Inoltre è notificato come sicuro anche dal ministero della salute. Per chi volesse ordinarlo può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.