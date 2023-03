Aumento di peso in inverno: da cosa dipende e come restare in forma

L’aumento di peso in inverno è la conseguenza di un insieme di fattori che possiamo tenere sotto controllo grazie ad un regime alimentare sano e all’esercizio fisico regolare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma nella stagione più fredda dell’anno.

Aumento di peso in inverno: cause

Secondo moltissimi studi, l’aumento di peso in inverno è fisiologico per moltissime persone perché, proprio durante questa stagione, gli impegni sono talmente tanti che trovare il tempo di andare in palestra, oppure, ritagliarsi del tempo per allenarsi in casa è davvero molto difficile.

Sebbene l’aumento di peso in inverno, a quanto pare, sia una condizione dalla quale è difficile sottrarsi, è bene precisare che ogni persona è un caso a sé perché ognuna parte da condizioni cliniche e personali differenti. Inoltre, non è neppure da trascurare il ruolo giocato dal metabolismo che, a causa di fattori molteplici, può iniziare a rallentare.

Non solo i tantissimi impegni, ma anche le tante feste che caratterizzano la stagione invernale, insieme ad altre situazioni che possono subentrare, come quella legata al metabolismo lento, rendono l’aumento di peso in inverno fisiologico. Come comportarsi, però? Di certo, non rassegnarsi di fronte al peso che inizia a lievitare non è una buona idea. Cosa fare, dunque?

Aumento di peso in inverno: consigli

L’alimentazione corretta e l’allenamento fisico regolare sono fondamentali per contrastare l’aumento di peso in inverno. In particolare, per quanto riguarda l’allenamento fisico, anche nel caso in cui voi crediate di non avere tempo, il nostro consiglio, invece, è quello di trovarlo. Inizialmente, potrebbe non essere semplice, ma quando l’allenamento fisico inizierà ad essere una costante della vostra routine, vedrete che non potrete farne a meno.

L’allenamento fisico è fondamentale per perdere peso, se mirato, ma anche per tonificare e rassodare la muscolatura, oltre che per sciogliere le articolazioni ed alleviare ogni altra tensione fisica alla quale siete sottoposti, ma la camminata è fondamentale per accelerare il metabolismo. E’ preferibile allenarsi tre volte a settimana e camminare negli altri giorni. Il passo, che dovrebbe preferibilmente essere spedito, in realtà, può anche essere lento. Una passeggiata di mezz’ora o un’ora, per almeno tre volte la settimana, infatti, è un toccasana vero e proprio.

Una sana e corretta alimentazione penserà poi a fare il resto. Preferite frutta fresca e verdura di stagione, i carboidrati complessi a quelli semplici, fate il pieno di minestroni e zuppe, anche per rafforzare il sistema immunitario e affrontare bene i malanni di stagione e, infine, ricordate di bere almeno due litri di acqua al giorno, anche per mantenere elevati i livelli di idratazione del vostro organismo.

