Aurora Ramazzotti: i segreti della sua beauty routine

Aurora Ramazzotti, influencer e showgirl, è in dolce attesa. A 25 anni è in perfetta forma. Vediamo la sua beauty routine. Anche se, come lei stessa ha mostrato sui social, soffre di acne da molti anni.

Scopriamo insieme la skincare di Aurora che diventerà presto mamma.

Beauty routine, i segreti di Aurora Ramazzotti contro l’acne

A curare la pelle di Aurora Ramazzotti ci ha pensato la skin therapist Alice Lastrato, beauty skin therapist all’interno del salone di bellezza DD The Studio by Davide Diodovich e allieva del maestro dell’estetica André Malbert. Per la figlia di Michelle Hunziker, la terapista della pelle ha studiato un piano personalizzato per la cura dell’acne, di cui Aurora soffre ancora, tra alti e bassi.

Ora, la sua pelle sta molto meglio. Merito di prodotti top e mirati al problema dell’acne.

Sui social l’influencer ha raccontato di aver iniziato da oltre un anno il suo percorso per curare l’acne. “L’ultimo percorso che mi ero concessa prima di arrendermi al fatto che non sarebbe mai andata via”, racconta Aurora svelando nei dettagli i tentativi fatti per migliorare la sua pelle, le sconfitte, la frustrazione. La prima legge non scritta è amare la propria pelle come è, senza filtri e senza Photoshop.

E, a detta di Aurora, è inutile usare farmaci non necessari affinché l’acne sparisca. Ci vuole tanta pazienza e una cura adatta, anche se i risultati saranno lenti ad arrivare.

“Solitamente il tempo è di 1 anno, anche se i primi grandi risultati si vedono in 4 mesi, ma con lei ci è voluto anche meno”, ha detto la skin terapist a riguardo ad Aurora.

Ecco i consigli della terapista per la cura delle pelle tendente all’acne, e nello specifico i prodotti che usa per Aurora Ramazzotti.

Niente farmaci, integratori, beveroni: il metodo di Alice Lastrato prevede una semplice routine cosmetica personalizzata. Tre sono i prodotti di base: esfoliante, tonico e crema giorno e notte.

Anche la maschera purificante va bene per pelle acneica, da fare sulla pelle pulita e da risciacquare bene prima di procedere con siero e crema.

Al mattino serve sempre la protezione solare, la sera, invece, un trattamento curativo cicatrizzante o sfiammante.

Attenti all’acqua micellare e ai dischetti di cotone

Uno degli errori più comuni sulla pelle con acne è usare un dischetto, un irritante per eccellenza, e l’acqua micellare, che non è un prodotto lavante, bensì un cosmetico formulato per la pelle già pulita. Per sciogliere il trucco e lo sporco serve il latte detergente, da risciacquare. E, poi, come anticipato prima, i prodotti da usare sempre sono tonico, siero e crema adatta alla pelle con acne da applicare due volte al giorno.