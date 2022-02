La maschera al lievito di birra per l’acne è ideale per chi ha il problema della pelle grassa. Grazie a questa soluzione del tutto naturale, infatti, si possono ottenere dei risultati perfetti. Scopriamo quali sono i benefici di tale maschera viso e impariamo a realizzarla nel migliore dei modi.

Maschera al lievito di birra contro l’acne

La maschera al lievito di birra per l’acne è perfetta per migliorare la carnagione del viso. Chi soffre di pelle grassa dovrebbe quindi utilizzare questa maschera regolarmente allo scopo di ridurre l’acne e contrastare qualsiasi infezione.

Il lievito di birra è ideale per pulire la pelle in profondità allo scopo di migliorare l’aspetto e la salute della pelle del viso. Tutte le impurità sulla cute, quindi, verranno eliminate in modo naturale.

Maschera per l’acne lievito di birra, argilla e miele

La maschera lievito di birra, argilla e miele è ideale per eliminare le imperfezioni della pelle. Potete utilizzare questa maschera allo scopo di curare l’acne in modo perfetto e del tutto naturale.

Per realizzare la maschera sono necessari:

2 cucchiai di lievito di birra

acqua tiepida

1 cucchiaio di argilla

1 cucchiaino di miele

Fate sciogliere il lievito di birra nell’acqua tiepida e lasciatelo crescere.

Aggiungete quindi miele e argilla dopo 20 minuti.

Applicate la maschera sul viso e lascite riposare per 15 minuti. Successivamente risciacquate con acqua tiepida.

Maschera lievito di birra e avena contro l’acne

La maschera lievito di birra e avena è ideale per rendere la pelle del viso pulita e quindi ridurre anche l’acne. Per realizzare questo scrub per il viso è necessario mescolare il lievito di birra e l’avena.

Questo composto deve essere aggiunto in tazza d’acqua e mescolarlo in maniera uniforme.

Applicate quindi la maschera sul viso in maniera uniforme e lasciate agire per 20 minuti dopo aver massaggiato delicatamente. Lavate quindi il viso con acqua tiepida.