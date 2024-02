L’azzeruolo è un frutto che può essere giallo, rosso o bianco dal punto di vista cromatico e simile ad una piccola nespola per quanto riguarda la forma. Ecco tutte le proprietà e i benefici del frutto.

Azzeruolo: cos’è, proprietà e benefici

Cos’è l’azzeruolo? Si tratta di una pianta originaria dell’Asia centrale ma che successivamente si è diffusa nei paesi a clima caldo che si affacciano sul Mediterraneo. Questo frutto che nasce dalla pianta può essere di colore giallo, rosso, bianco e ha una forma simile a una nespola, ma contiene proprietà che nemmeno immaginiamo. Per questo è super consigliato da inserire nella dieta quotidiana.

L’azzeruolo è una delle fonti naturali più importanti di vitamina C. Le azzeruole consumate fresche, sono anche dissetanti, rinfrescanti, diuretiche, cardiotoniche e ipotensive; la polpa ha proprietà antianemiche ed oftalmiche. I suoi piccoli frutti, ricchi di vitamina A, possono essere utilizzati per confetture e gelatine, oltre che per la preparazione di insalate e macedonie di frutta. Normalmente si conservano sotto spirito o sotto grappa e si utilizzano anche in pasticceria per decorare torte.

Ma come si mangia il frutto? Questo particolare frutto dal gusto dolciastro e acidulo, similmente a quello delle nespole, si mangia fresco come un qualsiasi frutto. Esistono 3 tipologie le cui caratteristiche di sapore al palato variano. C’è l’azzeruolo Rosso d’Italia che si caratterizza per la forma sferica di 3cm di diametro circa, dalla polpa gialla tendente al verde e dal gusto gradevole anche se più acidulo rispetto alla specie gialla del Canada, più dolce. Quindi abbiamo l’azzeruolo Bianco d’Italia il cui frutto è più grande di forma sferica schiacciata; il suo gusto è dolce, aromatico e acidulo.

L’azzeruolo è una pianta aromatica dalle proprietà benefiche che può essere utilizzata in cucina per preparare piatti sfiziosi e salutari. Ad esempio può essere usato fresco o essiccato. Se si sceglie di usarlo fresco, è importante lavarlo accuratamente prima di usarlo.

L’azzeruolo può essere usato per aromatizzare salse, zuppe, insalate, carni, pesce, verdure e persino dolci. Può essere aggiunto ai piatti prima di servirli o usato come guarnizione. Un modo semplice per usare l’azzeruolo in cucina è quello di preparare un pesto. Per farlo, mescolarlo con olio extravergine di oliva, pinoli, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Questo pesto può essere usato per condire pasta, riso o verdure.

Come visto, le azzeruole fresche hanno proprietà rinfrescanti e dissetanti. Tra i benefici apportati, ricordiamo gli effetti diuretici, antianemici e ipotensivi; proteggono la salute degli occhi e aiutano la pelle a rivitalizzarsi. Ecco per tutto questo dovremmo aggiungerlo alla nostra alimentazione.