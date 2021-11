Barò Cosmetici: proprietà e novità 2021

Barò Cosmetici è la prima azienda italiana che si affida a fonti locali per la realizzazione di prodotti innovativi e naturali, destinati alla cura e la bellezza femminile. Il buono sconto di 50,00 € che l’azienda riserva a tutte le sue clienti è valido su tutti i prodotti promossi dall’azienda. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, le novità del 2021.

Barò Cosmetici è la prima azienda virtuale che offre prodotti dedicati alla cura e alla bellezza femminile ad un costo contenuto e a distanza, tuttavia, garantendo un approccio diretto con tutte quelle clienti che decidono di affidarsi alla prima azienda italiana, dedita alla produzione Made in Italy al 100%, di prodotti naturali e di qualità, attraverso contatti telefonici e online, per offrire un servizio di consulenza e assistenza di bellezza, gratuita e personalizzata, attivo in ogni momento della giornata.

Nata con lo scopo di garantire sicurezza, qualità ed affidabilità, Barò Cosmetici offre prodotti naturali ed innovativi, che nascono dalla ricerca scientifica condotta dalla dottoressa Giovanna Menegati, la cui profonda esperienza ha condotto all’estrazione dei polifenoli dai semi d’Uva Biologica coltivata a Barolo. Ricchi di proprietà antiossidanti, i polifenoli sono i primi alleati grazie ai quali combattere l’invecchiamento cutaneo e i radicali liberi. Questi, in sinergia con i lipidi eudermici, si preoccupano, poi, di penetrare nell’epidermide, idratandola, in profondità e nel tempo, ristrutturandola e purificandola.

I prodotti Barò Cosmetici sono privi di: parabeni, vaselline, alcol e iodio. Nessun prodotto è testato sugli animali.

Barò Cosmetici: proprietà

La gamma dei prodotti Barò Cosmetici è vasta così come vaste sono le proprietà che accompagnano ciascun prodotto, sviluppato solo dopo anni di ricerca approfondita, allo scopo di garantire risultati efficaci e sicuri nel tempo. Ne è un esempio l’olio secco, arricchito con preziosi oli di mandorle dolci, vinaccioli e sesamo, così da essere avvolte da un incantevole morbidezza. Sulla stessa linea, segue la crema lenitiva, destinata alle donne di tutte le età, che hanno la pelle del viso in perenne sofferenza, per calmare le irritazioni, offrire sollievo immediato e un senso di freschezza che dura per tutto il corso della giornata.

Barò Cosmetici non dimentica che le sue sono clienti legate da esigenze e necessità differenti. Così, le donne che hanno superato i 40 anni, possono affidarsi alla crema anti-età per il trattamento delle rughe profonde. Una crema che si preoccupa di idratare e rassodare la pelle, per renderla più tonica, compatta ed elastica, nonostante il passare degli anni. Il siero extra-lift è paragonabile, invece, ad una sorta di booster di bellezza, un concentrato di principi attivi ad effetto filler immediato. Il lift up snellente, ricco di olio di vinaccioli, sesamo e rosmarino, invece, svolge una doppia azione, tonificante e drenante. Il Wine Pearls, infine, è considerato dagli esperti, il gioiello personale per la pelle, che nasce da una nuova formula, in grado di combinare siero e perle illuminanti3D, in grado di illuminare davvero il viso, per una pelle bella, giovane e fresca.

Barò Cosmetici: buono sconto 50 €

Per richiedere il buono sconto è sufficiente cliccare qui inserire i propri dati personali, seguendo la procedura online ed attivare il buono sconto di 50,00 €. Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. I prodotti Barò Cosmetici nascono in Italia da fonti naturali, mai trattate chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza, in modo tale da garantire alle donne che ad essi si affidano sicurezza, innovazione e qualità.

Il buono sconto di 50,00 € è riservato alle clienti che accedono al sito Barò Cosmetici ed è valido su tutti i prodotti di cura e bellezza femminile che la prima azienda virtuale Made in Italy riserva alle sue clienti, dall’olio secco alla crema lenitiva, passando per la crema anti-età o il siero extra lift. Ogni prodotto nasce da una formula innovativa e studiata in laboratorio, da personale esperto e qualificato.