Capelli radi a ottobre: come rinforzarli naturalmente

I capelli radi a ottobre sono una condizione comune a molti uomini e donne, indipendentemente dall’età, giacché l’età non è l’unica causa del diradamento. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restituire ai nostri capelli forza e volume, in modo semplice e naturale.

Capelli radi a ottobre

Man mano che si invecchia, i capelli possono perdere volume e spessore, ma per alcune persone, la causa del diradamento può essere legata anche ad una cattiva alimentazione o a fattori genetici che predispongono alla perdita e il diradamento dei capelli.

In linea di massima, i capelli radi non sono una causa secondaria ad un problema di salute, ma è logico che le persone affette dal problema sperimentino perdita di fiducia e calo dell’autostima. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come rinforzare naturalmente i capelli.

Capelli radi: consigli

In alcuni casi, i capelli radi sono la conseguenza di fattori inevitabili, di cause che non possiamo in alcun modo controllare perché esterne ed indipendenti dai nostri comportamenti. In altri casi, invece, i capelli radi possono essere la conseguenza di atteggiamenti scorretti che, a volte, si possono eseguire anche inconsapevolmente, quasi senza rendersene conto.

In questi casi e nel caso in cui il diradamento dei capelli dipenda dall’età che avanza, correggere alcuni atteggiamenti è importante per ripristinare una buona salute del capello e lo possiamo fare nel modo che segue:

pettinare i capelli con una spazzola morbida, in piccole ciocche, eseguendo dei movimenti delicati, che non stressano e non strappano i capelli;

applicare regolarmente un prodotto naturale, come Foltina Plus, che attraverso l'azione sinergica dei principi attivi che lo compongono possa, di fatto, tutelare la salute dei capelli e ripristinare il volume e la forza di un tempo.

Capelli radi a ottobre: miglior rimedio

Le cause dei capelli radi sono numerose e altrettanto numerosi sono i consigli da mettere in pratica per restituire ai capelli quel volume e quella lucentezza persi nel tempo. Tra le numerose soluzioni naturali, che possono essere un supporto concreto ai consigli da attuare e trasformare in routine per la cura e la salute dei capelli, Foltina Plus si distingue perché la sua formula si sviluppa da una serie di principi attivi naturali, non trattati chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza. Grazie ai suoi benefici è riconosciuta come la migliore lozione professionale contro la caduta dei capelli

Quelli che seguono sono gli ingredienti naturali che fanno di Foltina Plus la prima soluzione naturale grazie alla quale prendersi cura dei capelli:

Arginina, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

Fieno Greco, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Si consiglia di applicare Foltina Plus per due volte al giorno, mattina e sera.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e si possono acquistare due confezioni a 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.