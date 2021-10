Dieta digiuno serale: benefici e integratori

La dieta è essenziale se si desidera perdere quei chili in eccesso che si sono accumulati durante le vacanze estive o durante il periodo delle feste. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i benefici della dieta del digiuno serale.

Dieta digiuno serale

La dieta del digiuno serale appartiene alla categoria delle diete più rigide poiché poggia su una serie di regole, da rispettare rigorosamente, grazie alle quali, effettivamente, perdere peso nel giro di pochissimi giorni. Questa tipologia di dieta non è indicata per tutte le persone poiché, per affrontare questa dieta, è essenziale essere in ottima salute, e può essere seguita per pochissimi giorni, affinché tutelare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso, dopo un periodo di abbuffate o l’estate, in modo rapido ed effettivo, con la dieta del digiuno serale, quali sono i benefici che questo tipo di dieta aiuta a perseguire e come rispettare le regole rigide che questo tipo di dieta stabilisce.

Dieta digiuno serale: benefici

La dieta del digiuno serale promette la perdita fino ad un massimo di 3 kg, in un periodo non superiore ai 15 giorni. Rispetto a molte altre diete simili, questa dieta non esclude alcuni alimenti a favore di altri, sebbene, tuttavia, è necessario eliminare dal programma alimentare il cosiddetto “cibo spazzatura”, che nessuna dieta vede mai di buon occhio.

Durante la dieta, la colazione dovrà essere ricca e abbondante, includere yogurt magro o latte scremato, così come pure ricco dovrà essere il pranzo, tuttavia, con particolare attenzione alla quantità che non dovrà mai essere esagerata. A partire dalle 17.00 del pomeriggio fino alla colazione del giorno dopo, la dieta non permette la consumazione di cibo solido, ma solo liquido, come tè e tisane, di vario genere. Tra la colazione e il pranzo, fino alle 17.00 del pomeriggio sono consentiti anche gli spuntini, che possono essere particolarmente abbondanti, in modo tale da non sottoporre l’organismo ad uno stress eccessivo a causa del digiuno che deve affrontare.

La dieta consente la consumazione di carne rossa (in quantità minore) e bianca, pesce e verdura (preferibilmente lesso o al vapore), condimento moderato, frutta fresca e frutta secca, uova, consumate anche nelle frittate e patate, preferibilmente lesse o cotte al vapore.

Dieta digiuno serale: integratore

La possibilità di perdere i chili in eccesso, seguendo una dieta rigida, diventa più concreta se si supporta la dieta anche con l’assunzione di un integratore alimentare che, se da un lato, si preoccupa di garantire, da parte dell’organismo, l’assunzione dei nutrienti essenziali al suo corretto funzionamento, che capita di non assumere attraverso l’alimentazione, dall’altro, si preoccupa di stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo, in modo tale da perdere peso, in modo rapido ed effettivo.

Tra i diversi integratori alimentari che il mercato propone, Aloe Vera Slim si presenta come il primo in assoluto, perché in grado di rispettare i criteri menzionati, anche grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Aloe Vera Slim, il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.