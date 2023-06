Antonella Elia è un’attrice, conduttrice tv e showgirl di punta negli anni Novanta. Si è fatta conoscere dal grande pubblico co-conducendo “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, “Non è la Rai”, e “La ruota della fortuna”. Qual è la sua beauty routine alla soglia dei 60 anni?

La beauty routine di Antonella Elia: i segreti dell’attrice

Antonella Elia, nota conduttrice e showgirl tv italiana, alla soglia dei 60 anni si mostra sui social in perfetta forma, con una pelle luminosa e curata. Ma quali sono i segreti di bellezza dell’attrice tv a 59 anni compiuti?

Antonella Elia si mostra nelle sue IG Stories senza alcun problema col volto senza make-up, acqua e sapone. La 59enne si mostra ai follower senza modifiche e senza filtri. Nelle immagini condivise la showgirl tv si racconta prima e dopo il trucco.

La beauty routine di Antonella Elia parte dalla cura dei capelli che dopo l shampoo mette subito in piega, poi passa al make up. Inizia dal correttore per le occhiaie, poi passa al fondotinta e all’ombretto che sfuma con abilità sulle sue palpebre. Mentre si trucca Antonella ha parlato anche della chirurgia estetica a cui finora ha sempre detto di no.

“Ieri nel direct ho letto un messaggio in cui mi dicevate: ‘Ma perché non ti fai qualche punturina, non vai da un chirurgo estetico per le rughe? Ragazze…Io non ho il coraggio. Ho paura di non riconoscermi. Le mie rughe stanno crescendo con me: ci sono affezionata”, ha raccontato Antonella. E subito precisa la showgirl: “Comunque dopo metto i filtri: sappiatelo!”.

Poi, l’attrice passa alle sopracciglia che si disegna con la matita, mette il fard, il rimmel e il rossetto. “In un tempo record mi sto truccando per lavoro, perché nella vita o non mi trucco, e per quello uso i filtri, o lo faccio in 5 minuti”, aggiunge la Elia.

Dei suoi prodotti per pulizia viso e make up Antonella dice ai fan: “E’ tutto alla rinfusa, non uso marchi particolari, quindi non posso dirvi i brand e i prodotti, anche voi usate quel che vi pare”, ha concluso la showgirl e attrice.

Per una pelle luminosa e sana, over 50, Antonella Elia segue alcuni consigli di bellezza. Prima di tutto, come consiglia ogni dermatologo e beauty addicted, è essenziale rimuovere molto bene il trucco prima di andare a dormire.

E’ una delle primissime regole per avere una pelle luminosa, sempre a prescindere e in particolare superati i 50 anni. Per farlo, è meglio scegliere un latte detergente che mantiene nutrita la pelle e mettere da parte le acque micellari.

Step successivo alla detersione, l’applicazione di creme a base di acido ialuronico unite a sieri ad azione botox a base di peptidi, acido ialuronico e collagene.

Inoltre, è consigliabile utilizzare creme viso altamente idratanti e corpose a base di ceramidi, Vitamina E e Vitamina C. Infine, la Elia usa come finish gli oli viso nutrienti e idratanti, effetto glow immediatoe scudo per le pelli più secche e aride.

Altro alleato delle pelli mature, ma non solo, è l’SPF quotidiano: sì alla protezione solare sempre e comunque, come scudo dal photoaging.

Come consigliano gli esperti, non solo la protezione dovrebbe essere applicata tutto l’anno, mare-montagna-città, ma soprattutto non si dovrebbe mai scendere sotto l’SPF50 se si vuole proteggere l’epidermide dalla comparsa del fotoinvecchiamento, macchie in primis, stendendola due-tre volte al giorno.