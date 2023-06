Elisabetta Ferracini, figlia maggiore di Mara Venier, è un personaggio molto amato e star della tv per ragazzi negli anni Novanta per aver condotto il popolare programma “Solletico”, in onda su Rai 1. Ma quale dieta segue? Scopriamolo.

La dieta di Elisabetta Ferracini: come si tiene in forma la figlia di Mara Venier?

Primogenita di Mara Venier, Elisabetta Ferracini è una conduttrice e anche attrice, volto noto degli anni Novanta. Ha un figlio, Giulio di 21 anni e da pochi giorni lei e la sua famiglia hanno dovuto subire un grave lutto: la perdita del marito Pier Francesco Forleo, 62 anni, dirigente Rai.

Classe 1968, Elisabetta Ferracini è nata dalla relazione di Mara Venier con l’attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016. A contatto sin da piccola con il mondo dello spettacolo, Elisabetta ha debuttato nel 1991 come attrice nella fiction “Chiara e gli altri”. L’anno successivo la primogenita della Venier ha recitato nella serie “Italia chiamò” e poco tempo dopo ha deciso di seguire le orme della madre, esordendo come conduttrice.

Il grande successo però è arrivato, come anticipato, quando è stata scelta per guidare “Solletico”, show dedicato ai ragazzi condotto con Mauro Serio, trasmesso tutti i pomeriggi. Tre edizioni consecutive hanno consentito a Elisabetta Ferracini di diventare l’idolo dei più giovani, aprendole le porte dello “Zecchino d’Oro” e facendola diventare testimonial di moltissimi marchi prestigiosi di giocattoli.

Dopo la nascita del figlio, Elisabetta Ferracini ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv: si è dedicata al teatro e ad altri progetti, comparendo raramente sul piccolo schermo, ospite di Quelli che il calcio e La prova del cuoco. Ma come si tiene in forma a 54 anni, con un fisico asciutto e longilineo?

Elisabetta Ferracini: segreti per restare in forma

Figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini non ha mai rivelato molto della sua vita privata. Sappiamo, però, grazie qualche condivisione sui social da parte della stessa Elisabetta che segue una alimentazione sana ed equilibrata ma senza seguire una dieta rigida o ferrea.

La 54enne lontana ormai dalle scene, mangia sano prediligendo gli alimenti tipici della dieta mediterranea come pane e pasta. Per il resto, la Ferracini non dimentica di fare attività fisica appena può, ma in modo soft: dalle passeggiate, ai sentieri di montagna che adora.