Celine Dion, la cantante canadese che ha compiuto 54 anni, ha una bellissima pelle. Lei stessa ammette di curarla molto e in modo costante. Scopriamo in questo articolo i suoi segreti di bellezza e la beauty routine seguita da Celine Dion.

Beauty routine di Celine Dion: segreti di bellezza over 50

Uno dei punti forti della popstar canadese, amata in tutto il mondo, è la sua folta e curata chioma. Ecco come avere i capelli come i suoi.

Il segreto dei suoi bellissimi capelli è solo quello di curarli con dei semplici trattamenti a base di shampoo e balsamo, nulla di particolare. La bella Cèline infatti confessa di utilizzare sempre un balsamo o maschera dopo lo shampoo per nutrire e rendere più lucente la sua lunga chioma.

Il colore è quello dato dai riflessi più chiari sulle punte, per creare l’effetto baciati dal sole, ma soprattutto sfruttando la tecnica dell’hair contouring per mettere in risalto i lineamenti del viso.

I suoi segreti di una pelle luminosa e curata, invece, sono ovviamente quelli dati da una buona e regolare detersione al mattino e prima di andare a letto, togliendo ogni residuo di trucco per lasciar respirare la pelle. Bisogna poi anche passare all’esfoliazione almeno un paio di volte a settimana e usare sempre delle ottime basi o siero illuminanti per un effetto radioso.

Bisogna tuttavia anche correggere l’alimentazione evitando il più possibile gli eccessi, bevendo moltissima acqua, che serve a idratare i tessuti ed evitare invece bevande come il caffè, che hanno l’effetto opposto. Sono questi i semplici segreti della bella Cèline e quelli che tutte noi dovremmo sempre seguire.

Celine Dion, lo stop al tour a causa della malattia

Celine Dion ha rivelato sui social di soffrire di una rara forma di patologia neurologica che le provoca dei dolori atroci e invalidanti.

Per questo la voce della colonna sonora di “Titanic” ha dovuto dire stop al prossimo tour.

Fino ad ora nessuno ne era a conoscenza, ma adesso non ha più potuto mantenere il segreto e ha dovuto informare i suoi fan delle sue condizioni delicate. Si tratta della sindrome della persona rigida, una malattia neurologica che le impedisce di muoversi e non le consente nemmeno di cantare.

“Da tempo ho problemi di salute e affrontarli non è semplice. Di recente, poi, mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro, SPS. Non sappiamo ancora molto di questa malattia ma ora ho la certezza che è la causa dei miei spasmi muscolari, di cui soffro da tempo. Sfortunatamente questi influenzano la mia vita quotidiana su vari livelli. A volte ho grandi difficoltà nel camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei”, ha così confessato tristemente la cantante canadese che ora è in riabilitazione.