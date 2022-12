Per tutte le persone che hanno i capelli secchi, ecco i rimedi naturali per affrontare questa fastidiosa problematica, a livello estetico. Dai prodotti migliori ai consigli per avere capelli luminosi e sani. Ecco come fare.

Capelli secchi: cosa mettere sui capelli asciutti

Capelli secchi, fragili e sfibrati è un problema molto comune, spesso causato o esacerbato dall’utilizzo di prodotti aggressivi e da un ricorso continuo a piastre, ma anche da cambi di stagione. Per fortuna però, i capelli secchi sono un problema che può essere facilmente risolto seguendo poche regole e rimedi completamente naturali, veloci da realizzare, economici e davvero efficaci. Ecco alcuni rimedi naturali per combattere i capelli secchi:

Gli oli vegetali per nutrire i capelli e combattere le punte secche e sfibrate, applica sulle punte ancora umide qualche goccia di olio di semi di lino, olio di canapa o olio di argan per dare nutrimento extra, o applicali una volta terminato lo styling per un effetto liscio, anti crespo e morbidissimo.

Il burro – massaggiare un po’ di burro sui capelli asciutti, coprire con una cuffia da doccia e fare agire per 30 minuti prima di risciacquare e asciugare la chioma.

Olio di oliva – ottimo rimedio naturale per i capelli secchi e danneggiati. Bisogna scaldare mezza tazza di olio extravergine di oliva, cospargere il rimedio sulla chioma, coprire con una cuffia, avvolgere i capelli in un asciugamano e lasciare agire per 45 minuti prima di risciacquare.

Rimedi naturali per capelli secchi

Ecco altri rimedi fai-da-te a casa per capelli secchi:

Aloe vera – per capelli rovinati dalle tinte, le sue proprietà lenitive e idranti agiscono in profondità e nutrono i più danneggiati.

Avocado – ricchissimo di vitamine, minerali e acidi grassi che promuovono la lucentezza della chioma. È sufficiente pulire un avocado e mescolarlo a un uovo per preparare una maschera da applicare sui capelli bagnati. Bisogna lasciare in posa per 20 minuti e risciacquare più volte prima di asciugare.

Lozione a base di birra – se applicata sul cuoio capelluto, la birra conferisce alla chioma un aspetto luminoso, sano e vitale: mescola mezza tazza di birra con due tazze d’acqua, sciacqua le lunghezze con il composto, poi asciuga i capelli.