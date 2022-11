Letizia di Spagna è soprannominata La “Fit Queen”, per il suo fisico scolpito dalle ore di allenamento. Quale sono i segreti di bellezza della Regina di Spagna, per avere una pelle così luminosa? Vediamo insieme la sua beauty routine.

I prodotti di skincare di Letizia Ortiz di Spagna

I segreti di bellezza della Regina di Spagna. Prima di tutto bisogna ricordare che, oltre ai cosmetici utilizzati da Letizia Ortiz, lei si affida a una facialist. Si tratta di Carmen Navarro, ha un salone di bellezza a Madrid, ed è diventata nota quando, finito il primo lockdown lo scorso anno, ha rilasciato un’intervista a telva.com svelando il protocollo di bellezza quotidiano di Sua Maestà. Adatto per le pelli over 50 e replicabile facilmente anche a casa.

E’ un trattamento che abbina un peeling enzimatico per stimolare il rinnovamento cellulare e riaccendere la luminosità del viso, ad un’infusione di vitamina C per combattere stanchezza e opacità.

In un’intervista la Regina di Spagna ha svelato il suo prodotto di bellezza: Supreme Skin Gel di Biotulin, che simula l’effetto del botulino ma in maniera naturale. Funziona come una sorta di anestetico locale, ovviamente molto leggero, che riduce le contrazioni muscolari.

Questo effetto dura circa 24 ore, ed è amatissima dalle celebrità. Si può acquistare su Amazon e ha un prezzo inferiore ai 60 euro.

Tra i brand amati dalla Regina di Spagna c’è Huile Precieuse la Rose Noire di Sisley, uno dei suoi marchi del cuore. E’ un trattamento per pelli mature che intensifica l’idratazione e cura la pelle, preparandola al make-up.

Altro prodotto sempre Sisley, amato da Letizia di Spagna, è Sisleÿa Le Teint Fondotinta Anti-Età, una base resistente e duratura effetto anti-lucido, ideale per le pelli mature.

Quando il tempo lo permette, Letizia di Spagna usa anche un auto abbronzante. E sceglie la Skin tight body lotion di Prtty Peaushun. Serve a dare alla pelle luminosità, idratazione, e una giusta colorazione come se fossi stata qualche ora al sole. E’ ricco di vitamina C.

Fisico tonico come Letizia di Spagna, ecco come fa Sua Maestà

La regina di Spagna pratica diverse discipline tra cui yoga, pilates, cyclette e Zumba, oltre a una serie di circuiti a corpo libero quotidiani. Il suo esercizio irrinunciabile? I push up al muro al posto delle solite flessioni.

Non è un caso se Sua Maestà mette sempre in mostra le braccia, straordinariamente toniche e asciutte, e non lasciano in alcun modo intravedere i segni del tempo che passa.

Ovviamente, allo sport va associata l’alimentazione: secondo Glamour.es, la ex giornalista televisiva seguirebbe da anni la dieta Perricone, che prevede la scelta di alimenti antiossidanti, antinfiammatori e drenanti.

Non possono mancare: acqua minerale, almeno 2 litri al giorno, olio extravergine di oliva per condire gli alimenti, cacao puro, fiocchi di avena, curcuma, frutti rossi, yogurt greco, salmone selvaggio, tè verde e verdure a foglia verde. Meno zuccheri, più proteine e una routine sportiva ferrea e puntuale, ecco come imitare la routine di Letizia di Spagna per cercare di avere il suo fisico. E la sua pelle.