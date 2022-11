Beauty routine di Meghan Markle: come riprodurre la sua skincare

Meghan Markle è diventata negli anni un’icona di stile e di bellezza. La duchessa del Sussex appare sempre in perfetta forma e con una pelle da invidiare. Vediamo insieme qual’è la sua skincare e come riprodurla.

La beauty routine di Meghan Markle, i prodotti da acquistare

Meghan Marke è un’icona di stile indiscussa, da cui trarre ispirazione non solo in fatto di skincare, ma anche di look e make-up. Vediamo quali sono i prodotti amati dalla duchessa del Sussex.

Si inizia dal mattino con la cura della pelle. Non può mancare la Skinesis Morning Facial, un siero viso del brand Sarah Chapman, sua facialist di fiducia.

Da subito la pelle acquista luminosità e contribuisce a mantenere gli effetti anche con il passare del tempo.

Usato di mattina favorisce a risvegliare la pelle intensificando la luminosità, idratandola e riempiendo le rughe e le linee sottili. Fornisce una barriera contro gli attacchi dei radicali liberi causati dalle aggressioni ambientali, quali stress e smog. Basta applicare poche gocce sopra o sotto la crema da giorno.

Anche per la pulizia del viso Meghan Markle si affida a Sarah Chapman, il brand più amato dalla moglie del principe Harry.

E’ la Skinesis Ultimate Cleanse e serve a pulire a fondo la pelle del viso, libera da impurità.

Un prodotto usato da Meghan è di Sensai, Total Eye Treatment. Le texture dall’effetto rinfrescante e riscaldante, associate a una speciale tecnica di massaggio, attenuano il colorito spento e l’aspetto di rughe e segni d’espressione. Giorno dopo giorno, lo sguardo è visibilmente più disteso e giovane, come illuminato dall’interno.

Altro brand amato dalla moglie del principe Harry è Decléor, marchio francese specializzato nei sieri viso.

Tra i preferiti di Meghan c’è il serio viso Decléor anti age, che rende la pelle luminosa e riduce i segni dell’invecchiamento.

Ecco la skincare di Meghan Markle, i suoi brand preferiti

Tra i marchi di cosmetica preferiti di Meghan Markle c’è anche Tatcha, brand nipponico. The Silk Cream è la crema idratante usata dalla duchessa. È il prodotto ideale per una pelle luminosa, liscia e morbida, da applicare ogni mattina e/o sera.

Nella skincare di Meghan Markle non manca l’olio viso. Per questo prodotto, oltre ai sieri, Meghan sceglie il brand Augustinus Bader. Si tratta del The Face Oil, formulato con una ricca miscela di oli botanici, tra cui babassu, nocciola, karanja e melograno. The Face Oil ha una texture ad alto assorbimento e senza residui che si fonde istantaneamente con la pelle per nutrire, idratare, affinare la grana e proteggere dalle aggressioni esterne. L’olio dona una carnagione elastica e dall’aspetto più sano e radioso.

Non solo prodotti di bellezza. Consigliato dalla sua facialist di fiducia, la duchessa del Sussex utilizza il Foreo BEAR mint, dispositivo di tonificazione facciale a micro corrente. E’ uno strumento studiato per tonificare e rassodare la pelle ed i muscoli del viso, al fine di ottenere, con le pulsazioni T-Sonic, un viso risvegliato, sodo e ultra luminoso.