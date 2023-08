Giorgia Palmas conduttrice tv, showgirl, attrice ed ex modella di origine sarda, ha raggiunto il successo partecipando a diversi programmi. Ma qual è la beauty routine della showgirl?

La beauty routine di Giorgia Palmas: i consigli della showgirl

Giorgia Palmas, showgirl ed ex modella, 41 anni e un fisico da top model ma non solo. L’ex modella sarda e conduttrice tv si tiene in forma e cura attentamente la sua pelle. Di recente la Palmas ha svelato ai suoi migliaia di followers la sua capsule collection per un make-up sempre sofisticato e curato in ogni minimo dettaglio.

E’ forse questo il segreto della bellezza di Giorgia Palmas? Sarà sicuramente uno dei tanti anche se alla base di un make-up perfetto esiste una pelle perfetta curata in ogni dettaglio. Ecco la beauty routine dell’ex modella e velina sarda.

La sua skincare comincia dalla sera, prima di andare a letto, la Palmas usa la crema idratante notte e siero per potenziare l’efficacia della crema. Questi prodotti fanno parte della linea night di Equivalenza, brand con cui la stessa Giorgia collabora da tempo. Il packaging è interessante e la qualità non sono da meno.

Nella sua beauty routine la Palmas include un profumo firmato dal brand Equivalenza, marchio di bellezza che ha lanciato la nuova linea natalizia Les Secrets, basata su fragranze uniche.

Giorgia Palmas e la beauty routine: segreti di bellezza

La showgirl e conduttrice tv Giorgia Palmas ha deciso di condividere con i suoi follower i suoi segreti di bellezza. L’ex modella ha postato una serie di foto sui social in cui mostra come prendersi cura della propria pelle per avere un viso senza imperfezioni e impurità.

L’ex velina ha suggerito ai suoi fan di ritagliarsi del tempo per loro in modo tale da dedicarsi completamente a se stesse. Le foto pubblicate dalla Palmas hanno fatto molto clamore perché nonostante si sia mostrata senza trucco e con una maschera viso per levigare e pulire la pelle.