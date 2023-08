Zanzare: come prevenirle ed evitarle naturalmente

Alcuni ospiti entrano in casa e non sono particolarmente graditi in quanto possono causare punture e fastidi. Si tratta delle zanzare, molto comuni in estate che è possibile riconoscere e prevenire adottando suggerimenti e consigli adeguati che aiutano ad allontanarle.

Zanzare

Sono gli insetti maggiormente comuni e presenti in questo periodo. Gli insetti come le zanzare sono presenti sia di giorno che di notte causando delle punture e dei pomfi che, a lungo andare, possono dare adito a prurito. Le loro punture possono essere più o meno serie, ma molto dipende dalla sensibilità individuale di ciascuno.

Sono insetti particolarmente attratti dall’odore e dalla pelle umida ed è uno dei motivi per cui alcune persone subiscono punture e morsi. Coloro che hanno una pelle sottile, idratata e morbida sono considerati a maggior ragione, soggetti prediletti da questi insetti.

Le zanzare sono poi attratte da coloro che hanno una temperatura superiore alla media oppure da chi sta praticando attività fisica, proprio perché sudando, va maggiormente incontro a una attrazione. Chi ha il sangue particolarmente dolce è un soggetto ambito da questi insetti.

Sono poi amanti di determinati colori come il nero, il rosso e il blu per cui è consigliabile non vestirsi mai in questo modo se si vuole evitare di attirarle. Per difendersi, le zanzariere, ma anche l’aria condizionata in casa oppure repellenti naturali sono sicuramente un’ottima difesa.

Zanzare: cause

Gli insetti e parassiti come le zanzare tendono ad amare molto le abitazioni e la casa in quanto possono trovare tutto ciò che le attira e le attrae. Sono insetti che si trovano molto bene con le temperature alte e non è un caso che in estate si assista a una vera e propria invasione.

In questo modo e con le temperature a loro favorevoli, tendono a riprodursi rapidamente deponendo le uova. In casa poi sono certe di trovare vasi e sottovasi, ma anche secchi con acqua stagnante dove possono cominciare a nidificare tranquillamente.

Gli stessi sottovasi, ma anche gli annaffiatoi che si hanno in giardino rappresentano un habitat ideale dove poter andare a nidificare e deporre le uova. Alcuni contenitori come le lattine sono un’alcova molto interessante per le zanzare, insieme ad altre zone come le ciotole dell’acqua del cane o del gatto.

In estate si tende poi a tenere le finestre aperte ed è proprio lì che questi insetti possono entrare posandosi sui vetri o vicino alle tende. I cibi dolci, ma anche lo zucchero e il miele sono occasione ghiotta per questi insetti.

