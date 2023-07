Irene Colzi è una delle influencer più seguite in Italia. Con il suo blog aperto nel 2009, Irene’s Closet ha raggiunto il successo ed è attualmente una delle più ambite nei consigli beauty e fashion. Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Irene Colzi: i segreti di bellezza dell’influencer

Classe 1987, Irene Colzi nasce a Firenze, città dove vive e studia fino al conseguimento della laurea alla Facoltà di Economia con indirizzo turistico. Dall’ottobre 2009 Irene si dedica al suo blog personale che prende il nome di Irene’s Closet.

La giovane, appassionata di moda fin dall’infanzia, si approccia al mondo del web proprio agli albori. Nello stesso periodo in cui Chiara Ferragni pubblicò i primi post sul suo blog The Blonde Salad. È un momento decisivo per Irene che capisce come sacrificio e passione l’avrebbero condotta alla brillante carriera che l’ha resa un’icona del web. E che la impegna ancor oggi.

Infatti, Irene’s Closet rappresenta uno tra i primi blog di moda aperti in Italia con migliaia di seguaci e collaborazioni con brand internazionali. A febbraio 2010, qualche giorno dopo la laurea, Irene viene inviata per la prima volta alla Milano Fashion Week dal magazine DonnaModerna.it.

Questo evento la incoronerà come una tra le blogger più amate e seguite in Italia in ambito fashion, costruendo così una vera e propria professione.

Irene Colzi ha partecipato anche al programma televisivo di Rai 2 Detto Fatto come tutor di moda. E da poco si è impegnata nella stesura del suo libro A tutto stile! edito dalla casa editrice Mondadori.

Ad oggi il profilo Instagram di Irene Colzi vanta più di 300.000 follower, il blog conta ogni mese più di 300.000 visite e il suo canale Youtube ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni.

Anche il mondo della moda ha cominciato così a ritenere Irene un’influencer affidabile con cui intraprendere solide collaborazioni. La blogger ha quindi raggiunto Londra per collaborare con Asos. E diverse città italiane (Taormina, Milano e Forte dei Marmi) per il A touch of Pink tour che coinvolgeva gli store del brand Coccinelle. Anche con il marchio Silvian Heach.

Sul suo blog di successo ha confessato la sua “morning routine” dalla sveglia alla skincare al makeup. Al via la sveglia verso le 7 poi dopo la colazione, la skincare. Dopo la detersione Irene utilizza una crema idratante e rimpolpante per la sua pelle secca e un siero altrettanto levigante. Siero e crema giorno firmati Hydra Life Dior.

La beauty routine di Irene Colzi: la sua skincare

Irene Colzi, nota come Irene’s Closet sottolinea l’importanza di una buona alimentazione anche per la pelle. L’influencer consiglia di mangiare cibi ricchi di vitamine e minerali per mantenere la pelle e i capelli sani e luminosi oltre che dedicarsi completamente all’idratazione. Almeno da 1,5lt di acqua al giorno in su.

Inoltre, la sua skincare prosegue dopo la doccia coccolandosi con una ricca crema idratante per il corpo, con prodotti per il viso più svariati e poi, spruzzandosi un po’ di profumo di quello leggero, quasi impercettibile, magari dai toni floreali.