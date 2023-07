La beauty routine di Giulia Gaudino: i segreti di bellezza dell’influencer

Giulia Gaudino, classe 1989, è una delle influencer italiane di riferimento per tantissime giovani donne, e non solo. Qual è la beauty routine dell’influencer e modella bolognese?

Giulia Gaudino è in vetta tra le influencer di moda e bellezza più seguite al momento. Con oltre 700mila follower su Instagram, la Gaudino è un’ispirazione per tante ragazze. La bolognese colpisce soprattutto per il suo sorriso radioso e il suo beauty look semplice ma assolutamente glam.

Il suo make up preferito? Nude ma di carattere, mentre Giulia ama spesso portare i capelli dal taglio medio con uno styling leggermente mosso e vaporoso. La Gaudino di fatto è una beauty influencer particolarmente nota nel mondo digital e in quello dei social, e con un passato anche sul prestigioso palco di Miss Italia. Il suo brillante profilo Instagram è tra i più seguiti in Italia.

Proprio lì Giulia offre spunti quotidiani in materia di beauty e fashion, facendo di fatto di Giulia una tra le utenti più apprezzate a cui rivolgersi per domandare utili consigli di bellezza e pratichi suggerimenti sull’outfit per tutte le occasioni. Non ha alcun tatuaggio visibile ma non ha mai confessato nemmeno di detestarli, lasciando qualche dubbio circa la reale possibilità che presto o tardi qualche disegno compaia sul suo corpo già di per sé estremamente sensuale.

La carriera di Giulia Gaudino nel mondo sfavillante della moda è cominciata con i primi concorsi di bellezza fin da giovanissima età. Il tempo passato sulle passerelle non le ha però impedito di studiare, e con costanza ed impegno la Gaudino, dopo il liceo scientifico nella sua città, ha raggiunto con merito la laurea in Comunicazione Pubblicitaria.

La passione per la moda, dunque, ma soprattutto per il beauty e la bellezza in generale. Della sua routine di cura della pelle sappiamo che a Giulia piace molto dedicarle il giusto tempo, sia di primo mattino che prima di andare a dormire. Qualche segreto di bellezza svelato dall’influencer riguardo la sua pelle è in passato è stata anche tendente all’acne. Per questo la Gaudino ha dovuto curarla molto con i giusti prodotti.

Nella sua skincare non può mancare un buon detergente che purifichi la pelle e liberi i pori. Subito dopo, l’influencer e modella utilizza una buona crema idratante ma non grassa. Immancabile, poi, almeno una volta a settimana una maschera viso purificante o illuminante.

La beauty routine di Giulia Gaudino: le passioni dell’influencer

Enorme e profonda è anche fin da bambina la passione di Giulia Gaudino per lo sport. Giulia ha infatti praticato diversi sport fin da molto piccola, appassionandosi ad esempio di danza, basket, sci, pallavolo e pattinaggio artistico, con quest’ultima disciplina praticata per oltre 10 anni anche a livello agonistico.

Gli impegni come modella e la carriera professionale da beauty influencer hanno ovviamente ridotto i tempi da poter dedicare all’amato sport, e così oggi la Gaudino ha deciso di prendere lezioni di Pole Dance, come lei stessa ha più volte raccontato, e pure immortalato sul proprio profilo Instagram.

Ma proprio il pattinaggio artistico è stato lo sport che più le ha rapito il cuore, con appunto dieci anni di pratica a livello agonistico. Campionati ed esibizioni le hanno segnato positivamente infanzia e adolescenza, legandola indissolubilmente a questa amata disciplina. Moda, beauty e tanto sport.