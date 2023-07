Caduta dei capelli in estate: consigli e rimedi naturali

La caduta dei capelli in estate è la conseguenza di un danno che i raggi del sole hanno provocato, ma non solo. L’umidità o il sudore, ad esempio, sono condizioni tipiche della stagione estiva e possono danneggiare i nostri capelli. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proteggere i nostri capelli dai danni del sole, ma non solo.

Caduta dei capelli in estate

Durante l’estate, noi tutti sappiamo di dover proteggere la pelle dai danni del sole con una buona crema solare, che va applicata e riapplicata. Non tutti, invece, sanno che anche i capelli vanno protetti e non solo dal sole, ma da tutte quelle condizioni che si presentano in estate e che, per i capelli, sono veramente dannose, come, ad esempio, l’acqua di mare, il cloro nella piscina, il sudore e l’eccessiva umidità.

Le doppie punte o le punte divise, capelli secchi o crespi, assottigliamento, diradamento e, persino, la caduta sono tutte condizioni preoccupanti, che possono essere conseguenza dei danni provocati dai raggi del sole e di tutte quelle condizioni, appunto, tipiche della stagione estiva.

Non importa quanto i vostri capelli siano curati perché, indipendentemente dalla condizione del capello, questo può, potenzialmente, avere dei danni che, ovviamente, saranno maggiormente evidenti nel caso di capelli poco curati e tinti.

Caduta dei capelli in estate: consigli

Il modo migliore per impedire la caduta dei capelli in estate, a causa dei danni a cui questi sono costantemente esposti, mentre siamo all’aperto a goderci il sole, prima di tutto, è quello di optare per dei tagli regolari, così da evitare le doppie punte e punte eccessivamente secche. Sembra strano, ma in questo modo i capelli sembreranno sempre sani e perfetti. Il taglio andrebbe fatto una volta ogni tre settimane o, almeno, una volta al mese.

Indossare un cappello in estate può non essere la soluzione migliore per la maggior parte delle persone, ma un capello a tesa larga, elegante, tipico della stagione estiva, proteggerà non solo i vostri capelli, ma anche la vostra pelle.

Se i vostri capelli sono tinti, prendetevene maggiormente cura, perché sono proprio i capelli tinti a subire danni maggiori dall’esposizione ai raggi solari e da tutti quei fattori che entrano in gioco durante l’estate e di cui si parlava nel paragrafo precedente. Optate per soluzioni idranti, preferibilmente naturali.

Lavate i capelli solo se è necessario, fate una maschera almeno una volta alla settimana e applicate regolarmente un balsamo. Optate sempre per prodotti naturali.

Caduta dei capelli in estate: miglior rimedio naturale

Adottare questi semplici accorgimenti, per prevenire la caduta dei capelli e limitare i danni che i raggi del sole (e non solo) possono avere su di essi, è fondamentale, ma ricorrere ad un aiuto extra è ancora più importante, non solo nei casi più disperati, ma sempre e comunque.

La caduta dei capelli, infatti, è una condizione che si può manifestare a prescindere, anche quando, in generale, si ha poca cura dei propri capelli. Foltina Plus è la prima lozione spray anti-caduta, progettata e sviluppata con lo scopo di proteggere i capelli e il bulbo pilifero, nonostante i rischi a cui sono continuamente esposti.

Per chi volesse saperne di più

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Foltina Plus è una lozione in spray naturale e biologico, priva di controindicazioni ed effetti collaterali perché si compone di ingredienti che sono stati estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, che lavorano in sinergia, allo scopo di essere sicuri per la salute umana.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.