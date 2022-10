Kate Middleton beauty routine, ecco svelati i segreti di bellezza

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è un’icona di stile ed eleganza. Ma non solo. Quali sono i segreti di bellezza per una pelle così luminosa e senza imperfezioni? Vediamo insieme i prodotti che utilizza Kate.

La beauty routine di Kate Middleton, i prodotti di bellezza

Kate Middleton è considerata la regina di stile di Buckingham Palace. Con il suo stile elegante e bon ton ispira le donne comuni di tutto il mondo. Ma a fare la differenza è la bellezza del suo viso, sempre curato e luminoso. Ecco i segreti di beauty routine di Kate.

A quanto dicono i rumors, Kate ricorre ogni mattina all’Organic Rosehip Face Oil, un olio che si tampona sulle guance tutte le mattine per mantenerle idratate e in salute.

E’ un olio ideale anche per cicatrici, smagliature, rughe ed altri segni del tempo. La vitamina A presente nell’Organic Oil infatti aiuta ad aumentare la produzione di collageni per combattere i danni del sole e altri segni dell’invecchiamento. E il prezzo è alla portata di tutti: l’olio lo trovi da Holland e Barrett a 19,99 sterline. Un segreto di bellezza a poco prezzo. Per far si che la pelle risulti luminosa come la sua, bisogna affidarsi al potere degli oli.

Un altro prodotto di bellezza segreto, usato da Kate Middleton, è una crema in gel effetto botox: Supreme Skin Gel di Biotulin. Un’alternativa naturale al botox, che ha di fatto lo stesso effetto, ma è sostenibile sia in termini economici che ambientali. Bisogna usare questo gel soprattutto nel contorno occhi dove i segni d’invecchiamenti sono più visibili.

Una beauty routine reale ma low-cost. Anche questo prodotto costa relativamente poco. In Italia arriva a costare infatti anche meno di 50 euro.

Kate Middleton in splendida forma: ama lo sport

Non dimentichiamo mai, tra i segreti di bellezza, l’importanza del corpo e dello sport. E’ proprio questo binomio indispensabile che garantisce a Kate Middleton un fisico tonico, scattante e sano a 40 anni. Kate sceglie di essere in movimento così da avere sempre la giusta energia sia per officiare gli eventi della Corona, sia per il proprio benessere.

Secondo il Daily Mail tra le attività più amate dalla duchessa di Cambridge c’è la corsa che pratica tutti i giorni, se può. Ma il vero segreto per un fisico come il suo muscoloso, tonifico ma snello, è il CrossFit.

La principessa è un’amante dello sport, in generale. Pratica anche canottaggio e ama molto anche il nuoto a cui si dedica con sessioni di acquagym e pallanuoto insieme alla sorella Pippa.