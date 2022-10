Zumba 2.0: cos’è, benefici e per chi è indicata

Negli ultimi anni la disciplina Zumba si è fatta strada anche in Italia. Vediamo in questo articolo i benefici di praticare Zumba, di cosa si tratta e per chi è adatta.

Zumba: di cosa si tratta e i benefici

Lo zumba unisce la ginnastica aerobica ai balli afro-caraibici.

Con risultati strepitosi. Nato in Colombia alla fine degli anni ’90 grazie al coreografo e istruttore Alberto Perez, lo Zumba è una danza-fitness basata su “ritmi e movimenti afro-caraibici combinati con i tradizionali movimenti dell’aerobica”. Alberto Perez inventò lo Zumba per caso durante una lezione di aerobica. Avendo dimenticato la musica che utilizzava solitamente durante gli allenamenti, la sostituì con una musicassetta di salsa e merengue. Ed ebbe subito successo.

Lo Zumba è ricco di benefici per chi lo pratica. Aiuta a bruciare calorie, è divertente e molto coinvolgente, aiuta ad aumentare il tono muscolare, a tonificare numerosi muscoli. Un allenamento ad alta intensità cardio-vascolare soprattutto su addome, gambe e glutei.

Ecco tutti i benefici: aumenta il tono muscolare; fa bruciare molte calorie e aiuta quindi anche a perdere peso; diminuisce il grasso corporeo; aiuta a scolpire, definire e tonificare i muscoli.

In media lo Zumba va praticato 3 volte a settimana, ma dipende da persona a persona, bisogna sempre interloquire con professionisti del settore.

Lo Zumba: chi può praticarlo e chi no

Un’ora di lezione di Zumba Fitness può far perdere fino a 800-900 calorie. Lo Zumba, quindi, è adatto soprattutto a chi vuole bruciare grassi e perdere peso. Ma non solo.

Lo zumba è adatto per chi vuole tonificare, bruciare calorie o semplicemente muoversi un po’.

Il target di persone a cui si rivolge è estremamente vario ed ampio: dalle ragazzine alle signore più mature. Ogni lezione dura in media 60 minuti, è un mix tra una lezione di aerobica ed una lezione di ballo di gruppo. Non è necessario alcun tipo di preparazione per iniziare. Lo Zumba stimola l’attività cardiovascolare, infatti è indicato per chi soffre di ipertensione perchè abbassa la pressione sanguigna.

Lo zumba, come detto, è un’attività che prevede ripetuti salti e molto cardio. E’ per questo sconsigliata a chi soffre di patologie delle ginocchia, come l’artrosi, della colonna vertebrale, come l’ernia del disco, e a chi ha un livello avanzato di osteoporosi.