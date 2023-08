Natalia Paragoni, influencer da milioni di followers, è diventata da poco mamma. Fisico da modella e con un viso giovane e fresco, ecco la sua beauty routine per una pelle al top.

La beauty routine di Natalia Paragoni: i segreti di bellezza dell’influencer

Natalia Paragoni influencer ed ex corteggiatrice “Uomini e Donne” dove è stata scelta dall’ex tronista e suo attuale compagno Andrea Zelletta ha partorito da qualche settimana. L’influencer di moda e bellezza ha confessato il suo difficile momento emotivo dato dalla nascita della primogenita, Ginevra e dal cambiamento drastico della sua forma.

L’influencer e modella ormai da tempo è diventata una trend setter in fatto di beauty. Originaria della Valtellina, Natalia ha sempre sognato in grande. Appassionata di pittura sin da piccola, ha tramutato questa passione, rendendo il trucco la sua personale forma d’arte. I suoi make up sono sempre semplici, ma di grandissimo effetto. Perfetti per evidenziare lo sguardo e scolpire il volto, illuminandolo.

Un degli ultimi make-up realizzati da Natalia Paragoni prima del parto parte proprio dagli occhi, evidenziati dall’ombretto marrone che allunga e da quello pesca che ha lo scopo di “aprire” lo sguardo. Per occhi da cerbiatta, che lasciano il segno, l’influencer opta per un mix perfetto fra eyeliner e matita.

Il risultato è un cat eye soft, con l’eyeliner sfumato con l’ombretto. Un make up occhi completato con il mascara allungante che evidenzia e suddivide le ciglia, rendendole spettacolari.

La trend setter di bellezza Natalia Paragoni non ha mai nascosto di apprezzare la bellezza naturale. La compagna di Andrea Zelletta è convinta che lo scopo del trucco sia quello di esaltare i tratti del volto, non nasconderli.

Fra i segreti della modella c’è la cura delle sopracciglia. Natalia le sfoggia proprio come Chiara Ferragni, ridefinite grazie al microblading e spettinate in modo elegante con un gel. Il suo prodotto preferito? L’illuminante. Che abbina a un fondotinta, anch’esso illuminante, dalla texture leggera e impalpabile.

Sulle labbra, invece, la Paragoni ama l’overlining, la tecnica usata anche da Kim Kardashian. Questa tecnica è tanto facile da realizzare quanto efficace che consente di ingrandire in modo naturale le labbra attraverso un effetto ottico.

La beauty routine di Natalia Paragoni: segreti dell’influencer

L’influencer e amante della bellezza e del make-up Natalia Paragoni, ex volto di “Uomini e Donne” segue una beauty routine perfetta per preparare la pelle al trucco, sua grande passione. La routine di Natalia parte ovviamente dalla detersione del viso per liberare la pelle dalle impurità e dal trucco precedente.

Si prosegue, poi, con l’applicazione di un contorno occhi che idrata e rimpolpa la zona spesso stressata dell’influencer, soprattutto dopo il parto avvenuto poche settimane fa. Infine la crema idratante non può mancare anche con l’aiuto della Vitamina C che rende l’incarnato più fresco e salutare, nascondendo le nottate in “bianco” e l’insonnia tipica del post parto.

La modella ed influencer spiega come nel periodo adolescenziale della sua vita, il make-up fungeva da arma attraverso cui proteggersi dalle sue insicurezze, una sorta di maschera dietro al quale celarsi. Pian piano, crescendo attraverso le sue esperienze di vita, specialmente quelle più dolorose, ha compreso che quest’ultimo, al contrario, non dovrebbe costituire un escamotage attraverso il quale nascondere i propri difetti, ma valorizzare quelli che riteniamo delle imperfezioni.