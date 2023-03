Rihanna, la popstar 35enne già mamma di un bimbo, è incinta per la seconda volta. La cantante delle Barbados è sempre in perfetta forma, e il suo volto è sempre stato uno dei suoi punti forti. Scopriamo la routine di bellezza di Rihanna, prima della gravidanza.

La beauty routine di Rihanna: i segreti della neo mamma

Dalla sua carriera musicale al dominio del mondo della moda e della bellezza con Fenty Beauty, Fenty Skin e Savage X Fenty. Nell’ultimo anno Rihanna ha decisamente rivoluzionato il concetto di stile e bellezza in maternità.

A un anno di distanza dalla prima gravidanza, la cantante ha rivelato di essere incinta del secondo figlio. Riri ha svelato anche la sua beauty routine in gravidanza, ovviamente firmata Fenty, suo marchio di bellezza.

Per quanto riguarda la sua routine di bellezza della cura della pelle, Rihanna sceglie unicamente i prodotti di Fenty Skin, la sua linea skincare vegan, ideale adatta dunque a tutte le pelli, compresa quella di chi è in dolce attesa. Obiettivo, assecondare i cambiamenti della pelle in gravidanza e idratare in profondità, contrastando così la formazione delle smagliature.

L’aspetto dell’epidermide può infatti cambiare drasticamente. L’aumento della produzione di estrogeni la rende più luminosa, morbida, priva di acne. Allo stesso tempo però bisogna far attenzione alle macchie cutanee, per quanto riguarda il viso, e alle smagliature sul corpo.

“Soprattutto nei mesi invernali la mia pelle si è seccata molto, apparendo disidratata e desquamata. Per questo ho usato il trattamento Pre-Show Glow di Fenty Skin da applicare e rimuovere con l’apposito panno in microfibra. Un ottimo regime di bellezza per rigenerare la pelle. Poi mi basta applicare tonico e crema viso per mantenere la pelle super idratata”, ha raccontato la cantante e imprenditrice beauty.

Di notte, la cantante ha svelato di utilizzare Instant Restar Recovery Gel-Crem: un trattamento viso alla Niacinamide e olio di melone Kalahari, ideale per risvegliarsi al mattino con una pelle nutrita, rinnovata, luminosa. In una settimana inoltre riduce l’aspetto dei pori, delle macchie scure e migliora l’elasticità cutanea.

Rihanna e i segreti di bellezza

Uno dei segreti di bellezza di Rihanna è utilizzare sempre la protezione solare. Così ha raccontato la popstar: “Uso una crema solare e idratante due in uno. Sono cresciuta su un’isola dove sono stata esposto al sole ogni giorno e ho imparato a mie spese che quei raggi non sono gentili con la pelle. Onestamente, ragazzi: proteggetevi”.

Inoltre, la cantante ama sempre celebrare il suo corpo in ogni periodo della sua vita, quando è in forma e anche quando lo è meno.

“Credo che tutti abbiano bisogno di amare il proprio corpo e se stessi: ecco perché Fenty è per donne di tutte le forme e dimensioni. Ama te stesso e nessuno ti ruberà la felicità”, ha detto Rihanna e ha aggiunto: “Ti impedisce di concentrarti su particolari parti del corpo e ti aiuta a credere che nessun altro possa essere responsabile della tua felicità”.