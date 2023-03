La miglior community d’Europa under 35? Opinioni e recensioni sul Leverage Group e sull’evento Leverage Mastery

Oltreoceano succede di tutto: si stabiliscono i trend, nascono unicorni che fanno la storia e CEO che leggono il futuro.

In uno sterile paragone, l’Italia sembra uscirne un paesaggio a tinte grigie in cui vengono pagate più pensioni che stipendi.

E agli under 35?

La soluzione per la maggior parte di loro è sembrata per anni unica e unidirezionale: mettere radici altrove. Un esercito di giovani con biglietto di sola andata alla mano.

Ma il panorama sembra star cambiando, perché oggi forse, con l’avvento di internet e la possibilità di lavorare ovunque nel mondo, sono le competenze l’unico vero ascensore sociale.

Qualcuno così ha deciso di restare. Ma non solo, restare e creare opportunità, portare quel fatidico “sogno americano” in Italia e in Europa.

Questa è la storia del Leverage Group, il sogno di un gruppo di giovani di costruire “una casa”, una community che capisca e supporti i sogni degli ambiziosi.

“Troppo giovani… senza esperienza… con troppa supponenza…”

l’Italia dei vecchi imprenditori aveva già emesso sentenza:

“Non faranno mai strada.”

E forse è stato proprio il sentire queste parole centinaia e centinaia di volte, a spingere i primi partecipanti a queste nuove idee innovative a mettercela tutta per formare una community che ogni anno organizza eventi da centinaia se non migliaia di persone.

Ed è proprio questo il caso del Leverage Mastery VII, l’evento emblema della community, che con oltre 3000 partecipanti, ospiti e relatori internazionali, nella sua settima edizione approda all’estero, nello specifico a Lisbona nel palacongressi della città.

In tutto il mondo le collaborazioni fioccano, chi viene da UK per dare speech sul palco, chi dalla California come l’imprenditore Daniel Alonzo.

Gli argomenti trattati? Tutto ciò che oggi può realmente essere utile per fare la differenza al giorno d’oggi, da temi di attualità come “lavorare da remoto” a soft skills di vario genere e competenze trasversali nel digital.

Il nome del Team si fa sempre più spazio tra i giovani (e non solo) che vogliono capire come lavorare online, viaggiare e creare un equilibrio tra vita personale e professionale.

Non ci resta che aspettare per vedere i prossimi passi del Leverage Group.

Per chi volesse saperne di più:

Sito web: leveragegroup.space

Instagram: https://instagram.com/leveragegroup.official?igshid=YmMyMTA2M2Y=