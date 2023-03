Tutti gli alimenti, dalle bevande agli ortaggi, possono essere “salvati” e riutilizzati in molti modi. Dalla verdura troppo matura, al pasto avanzato la sera prima, tutto può essere riciclato. Scopriamo come riutilizzare, nello specifico, i cibi scaduti. Ecco alcuni consigli utili.

Come riutilizzare i cibi scaduti: consigli utili

Vi avanza il cibo della sera prima o vi siete accorti che alcuni alimenti sono scaduti? Buttarli non è la scelta migliore. Invece di farne un rifiuto, a favore della sostenibilità potete riciclarli. Ecco gli alimenti che avanzano maggiormente sulle tavole degli italiani, e come riciclarli.

Banane molto mature: oltre alla macedonia, le banane possono essere utilizzate per ricette a base di frullati o gelati fatti in casa. Per un buon gelato, invece, è sufficiente frullare le banane con altra frutta congelata (per esempio mirtilli o lamponi) o con il cacao.

Latte: il latte scaduto o avanzato è ancora utilizzabile per la pulizia dell’argenteria o per rimuovere le macchie di inchiostro dai vestiti. Sulla pelle, è ottimo come struccante e idratante. Le scarpe di cuoio, infine, possono acquistare nuovo splendore se passate con un panno imbevuto di latte.

Cioccolato: Ricordate di non buttarlo via! Fondendolo, è utile in moltissime ricette: fondute di frutta, cioccolate calde, ripieni e coperture di frutta e verdura. Via libera alla fantasia!

Yogurt: da usare per la cura della pelle e dei capelli. Si può usare nella preparazione dell’hennè, come maschera per il viso, scrub per il corpo o crema idratante anti-scottature.

Olio di frittura: non va mai riutilizzato in cucina né, tantomeno, smaltito come un rifiuto normale! Un solo litro di olio frusto può inquinare milioni di litri d’acqua. Assicuratevi di consegnarlo alle isole ecologiche, oppure usatelo per la preparazione di sapone ecologico adatto per il bucato e per le pulizie di casa.

Succo e scorza di limone: le proprietà antibatteriche e detergenti del limone ne fanno uno degli alimenti più versatili. Utile nelle pulizie di casa e per la cura della persona, è meglio tenerlo sempre a portata di mano.

Uova: le uova, anche dopo la data di scadenza indicata sulla confezione, sono preziose alleate di bellezza per viso e capelli. Con l’albume potete realizzare una miracolosa maschera per il viso apprezzata, pare, anche da Martha Washington, moglie di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti.

Montate l’albume, aggiungete un cucchiaio di miele e qualche goccia di aceto di mele, applicate il composto uniformemente sul viso e lasciate agire per 20 minuti.

L’albume può anche essere utilizzato per rimuovere i residui di gomma americana dagli indumenti. Con il tuorlo, invece, potete realizzare un impacco fortificante per capelli per renderli più lucidi ed accelerarne la crescita.

Burro: Può capitare di dimenticare la confezione del burro in frigorifero, magari nascosta dal vasetto delle olive o dei sottaceti, ed accorgersi troppo tardi che la data di scadenza, purtroppo, è ormai passata.

In tal caso, non buttate il burro scaduto. Può rivelarsi un ottimo rimedio per eliminare le macchie ostinate dagli indumenti. Prima del lavaggio a mano o in lavatrice, strofinate sui capi macchiati un panetto di burro precedentemente lasciato in freezer. Fungerà da smacchiatore naturale.

Fondi di caffè: Ricchi di azoto, anche i fondi di caffè possono essere utilizzati per concimare fiori e piante. Non dovete fare altro che prelevare il filtro della moka o della macchinetta del caffè e versarne il contenuto nei vasi.

I fondi di caffè sono utili anche per tenere lontano le formiche, limitando l’uso di prodotti chimici aggressivi, e per eliminare i cattivi odori dal frigorifero in modo naturale, semplicemente riponendoli in un recipiente da collocare su un ripiano dello stesso.

I fondi di caffè sono indicati anche per preparare scrub esfolianti fai da te per il corpo, aggiungendo sale e qualche goccia di olio d’oliva.