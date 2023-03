Simona Ventura è una delle conduttrici tv più amate in Italia, tanto che moltissimi fan ancora la reclamano alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”. La Ventura ha superato i cinquant’anni e si appresta ad avviarsi ai sessanta ma si mantiene più in forma che mai. Scopriamo la sua beauty routine.

Segreti di bellezza di Simona Ventura: lifting facciale

Quale sarà la beauty routine di Simona Ventura, per restare giovane a partire dalla pelle del viso? La conduttrice televisiva tanto amata dagli italiani ha svelato la sua routine beauty anti-age.

Tra gli ultimi contenuti condivisi sui social, infatti, il volto amato della tv ha pubblicato un video con primissimo piano del suo viso, mentre si sottopone a un intenso facial viso liftante.

In boom da qualche tempo tra le fan delle soluzioni anti età needle-free, ma apprezzato anche da chi – come nel caso di Simona Ventura – non disdegna la medicina estetica, ma desidera un aiuto extra per mantenere la pelle del viso compatta, il manual lifting dev’essere rigorosamente eseguito da esperti qualificati, dato che si occupa di sollecitare in maniera vigorosa le fasce muscolari.

Lo sculpt massage o ginnastica facciale, racchiude un preziosissimo potenziale distensivo, energizzante e anti age. Con risultati visibili sin dal primo appuntamento. Trattasi di un massaggio connettivale volto a scolpire il viso, alleggerendo le espressioni e donando un effetto lifting immediato.

Per potenziare la resa del protocollo, si effettua una detersione profonda, applicando sulla pelle ben pulita una o più maschere specifiche per trattare la tipologia di pelle. Va aggiunto che le manualità verranno sempre calibrate in base al tono muscolare e all’elasticità della pelle della singola persona. In generale si prevede una serie di trazioni medio-profonde, stiramenti, pinzamenti, pizzicottamenti, frizioni del tessuto connettivo, capaci di rivitalizzare la pelle spenta.

Simona Ventura e la beauty routine

La conduttrice di punta della Rai, showgirl, ma anche mamma e imprenditrice di se stessa, Simona Ventura è sempre raggiante con un sorriso contagioso e una viso disteso e luminoso.

La beauty routine quotidiana di Super Simo include certamente anche creme anti età dalle performance elevatissime. Come, per esempio, Liftissime di Lierac, che ridisegna i contorni del viso e lascia una pelle morbida e vellutata.

Effetto lifting 3D sulle pelli mature, possibile grazie a una formula brevettata a base del complesso Cell-Junction e acido ialuronico.