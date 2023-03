La beauty routine di Penelope Cruz

L’acido ialuronico è fondamentale per la cura e la salute deli viso. Scopriamo come utilizzarlo e dove acquistarlo.

Curettage gengivale, scopriamo in cosa consiste questo trattamento per le gengive, quanto dura e come si svolge.

Filippa Lagerback, ex modella e volto noto di “Che Tempo che fa”, segue una beauty routine per una pelle perfetta.

Come fare per pesare la tinta per capelli, ma senza bilancia? Scopriamo insieme come creare la giusta miscela.