L’acido ialuronico è il prodotto anti-age alla base di una perfetta skincare antirughe. Ma quali sono i reali benefici dell’acido ialuronico sulla pelle? Ecco svelate le sue proprietà eccezionali.

I benefici sulla pelle dell’acido ialuronico per una skincare antirughe efficace

L’acido ialuronico è senza dubbio l’acido più famoso e conosciuto nel settore dell’estetica e della cosmetica e dunque non può mancare nella skincare antirughe. Lo ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal corpo umano, e si trova principalmente nel tessuto connettivo. Le parti del corpo con la maggior concentrazione di acido ialuronico sono la cartilagine, le gengive, i follicoli piliferi e i bulbi oculari.

Le sue incredibili proprietà idratanti, anti-age e cicatrizzanti hanno contribuito a renderlo presente e indispensabile come ingrediente in tutte le linee cosmetiche in commercio. Ma quali sono i benefici sulla pelle?

Proprietà idratanti

Quando invecchiamo la nostra pelle inizia a perdere la sua capacità idroritentiva, iniziando un lento processo di disidratazione. Il risultato è una pelle secca che risulta poco compatta, sottile e può presentare delle lassità. L’acido ialuronico trattenendo e assorbendo umidità è in grado di restituire nuovamente volume alla pelle rendendola più piena, e la cute risulta più soffice ed elastico.

Il risultato è una pelle con un aspetto più sano, giovane e compatto. Inoltre regolando l’idratazione della pelle, l’acido ialuronico regola anche la produzione di sebo, evitando che ne venga prodotto più del necessario. La sovrapproduzione di sebo è la causa principale della formazione e la comparsa di brufoli e acne.

Proprietà anti-age

La pelle secca è il primo passo verso l’invecchiamento cutaneo. La pelle secca infatti è sottile, poco elastica e tende a sviluppare precocemente segni dell’età come rughe superficiali o più profonde. Col passare del tempo il film idro-lipidico che funge da barriera nella cute si riduce, la pelle rimane senza una protezione efficace contro agenti esterni.

L’acido ialuronico è un ottimo ingrediente anti-age. Questo acido oltre a ripristinare il giusto equilibrio di idratazione, stimola i fibroblasti ad aumentare la produzione di collagene, che insieme all’elastina è una delle proteine fondamentali per la struttura della pelle.

Proprietà cicatrizzanti

Non tutti sono a conoscenza delle proprietà cicatrizzanti dell’acido ialuronico. Recenti studi hanno dimostrato che esiste una connessione diretta tra la qualità delle cicatrici e la quantità di acido ialuronico presente nel corpo di una persona. Si ritiene che sia anche un buon anti-infiammatorio, sempre a livello cutaneo. Per questi motivi è molto efficace per ridurre le cicatrici dell’acne e i segni lasciati dall’infiammazione sul viso.

Benefici dell’acido ialuronico: potente antirughe sulla pelle

Nella skincare dopo aver visto i principali benefici dell’acido ialuronico è fondamentale utilizzare una crema viso con acido ialuronico che va scelta con una formulazione che massimizzi la concentrazione e l’assorbimento da parte della nostra pelle.

In genere, la molecola di acido ialuronico è molto attiva, soprattutto se è pura, perché contrasta la perdita di volume del viso, uno dei tanti segni del tempo che passa, oltre alla rughe e ai cedimenti.

E’ utile inoltre sapere che l’effetto idratante di questo attivo dipende dal suo peso molecolare: se è basso riesce a penetrare più in profondità: per questo è importante scegliere il prodotto giusto per le proprie esigenze.