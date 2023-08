La supermodella anni Novanta Elle Macpherson, soprannominata The Body per le sue misure quasi perfette, è più in forma che mai all’età di 59 anni. Ecco svelata la sua skincare routine che parte da dentro.

I segreti di Elle Macpherson per una skincare routine che parte dall’interno

Tra le super top model più celebri degli anni ’90, Elle Macpherson si era aggiudicata l’epiteto di “The Body”, per indicare il suo corpo scolpito e definito e le misure perfette. La modella di origini australiane ci ha dimostrato di essere ancora oggi “The Body”, come se fosse riuscita a ingannare il tempo che passa.

In perfetta forma a 59 anni, il suo segreto del fisico perfetto è l’approccio benessere a 360° che ha alla vita. “Ho sempre creduto che quando ti senti bene dentro, si vede sulla tua pelle”, ha scritto Elle Macpherson su Instagram. “Una cute sana e luminosa è il riflesso del tuo spirito e dell’intelligenza suprema del mondo della natura che si esprime attraverso di te”.

Per questo motivo ha creato la linea di integratori WelleCo, a base di ingredienti naturali, pensata per rivelare la bellezza da “dentro” in ogni donna. In occasione dei 9 anni dalla fondazione del suo wellness brand, nonché del suo compleanno, la modella australiana ha voluto ricordare che la bellezza ha origine dall’interno, incoraggiando tutti a riflettere sulle proprie esperienze personali che contano, a “celebrare i doni nel presente e a creare un futuro arricchente e amorevole concentrandosi su questo”.

La sua pratica quotidiana di bellezza interiore include la meditazione di mattina per circa 25 minuti, sia guidata che in silenzio. La Macpherson cerca di vivere la vita in flusso perpetuo di connessioni meditative, anziché dedicargli solo dei momenti specifici della giornata.

La modella ha raccontato poi di avere degli incontri regolari per praticare l’agopuntura e la respirazione, il sound healing e degli appuntamenti dal chiropratico.

La skincare routine di Elle Macpherson: i segreti di bellezza

Nata il 29 marzo 1964 a Killara, in Australia, la top model anni Novanta Elle Macpherson, come anticipato, ha trasformato le sue sane abitudini in un brand di benessere: WelleCo. Ma quali sono i segreti di bellezza della modella?

La sua missione di benessere si concentra sul rafforzamento del sistema immunitario e sulla regolazione di tutti i sistemi biologici dell’organismo, da quello nervoso a quello linfatico ed endocrino. La pelle riflette lo stato di salute interiore.

Per Elle Macpherson significa la comparsa di orticaria, eruzioni cutanee, secchezza della pelle e occhiaie quando non si sente bene. La sua cura di bellezza passa dal sonno – il miglior curativo e preventivo – e poi dai succhi di verdura e dai cibi crudi e a base vegetale. Le sue verdure preferite sono sedano, cetriolo, broccoli, lattuga romana e poi spezie come lo zenzero e agrumi come il limone.

Oltre allo sport, la modella australiana segue una tradizione nordica di benessere che risale a mille anni fa e che combina insieme sauna a infrarossi e immersione in acqua fredda. Due pratiche che esegue quotidianamente e che rafforzano il sistema immunitario: il passaggio dal caldo al freddo favorisce uno stress positivo.

Incrementano ulteriormente il suo stato di benessere, la riduzione dell’esposizione alla luce blu elettromagnetica e l’assunzione giornaliera di Vitamina D dai raggi solari. E la pratica su se stessa, con le proprie mani, dell’antica tecnica terapeutica giapponese Reiki.