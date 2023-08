Benessere della pelle in vacanza: cosa portare in valigia

La nostra pelle ha bisogno di cure costanti. Nel momento in cui si parte per le vacanze, è necessario fare attenzione ai prodotti che si mettono in valigia. L’estate, infatti, è un momento durante il quale la cute è sottoposta a un livello di stress particolarmente accentuato.

Quando si parla di prodotti necessari alla cura del benessere e della bellezza della pelle in estate, la prima immagine che viene in mente è quella dei solari e di prodotti finalizzati soprattutto al miglioramento dell’effetto estetico della tintarella, autoabbronzanti in primis (se ne stai cercando uno, ricorda che non proteggono dai raggi UV e che, come dimostrano gli autoabbronzanti di SlowFarma, una delle principali farmacie online in Italia, possono avere anche efficacia idratante).

C’è molto di più! Cosa di preciso? Scopriamo, nelle prossime righe, qualche consiglio utile al proposito.

Come scegliere il detergente viso per l’estate

Proteggere la pelle con i giusti solari è importante, su questo non c’è dubbio. Per avere maggiori garanzie per quanto riguarda la tutela della cute dai raggi UV e l’uniformità della tintarella, è cruciale pulire la pelle in maniera adeguata. Il detergente è un prodotto decisivo al proposito.

Quando si prepara la valigia per il mare o per la montagna – anche se si passano le vacanze in quota, la pelle va comunque protetta – è necessario includerlo e sceglierlo in maniera mirata.

Nel momento in cui le temperature si alzano è opportuno, tenendo sempre conto delle peculiarità e dell’unicità della propria pelle, cambiare i prodotti che si utilizzano per la skincare, detergente in primis, orientandosi verso soluzioni caratterizzate da texture leggere.

Contorno occhi

Il contorno occhi non deve assolutamente mancare nel beauty case di chi parte per le vacanze e vuole prendersi cura al meglio della pelle. Si tratta di un prodotto che consente di intervenire su una zona molto particolare del viso, con la pelle sottile e l’assenza di ghiandole.

Non è possibile proteggerla con la crema che si utilizza per il resto del volto. Attenzione: il contorno occhi deve essere caratterizzato da un fattore protettivo SPF. Non è possibile trascurare questo aspetto in quanto, in virtù delle peculiarità sopra menzionate, la zona perioculare è una delle prime a palesare i segni del tempo che passa.

Ingredienti per maschere viso

Concedersi ogni tanto una maschera viso è un piacere a dir poco speciale, soprattutto nei giorni di vacanza. Ci sono numerosi prodotti utili al proposito in commercio. Chi vuole, può anche preparare la maschera in casa. Quali sono gli ingredienti da portare in valigia o da acquistare non appena si arriva a destinazione?

Il kiwi, tra gli ingredienti più apprezzati quando si parla di maschere estive. Il suo successo è legato sia alla freschezza, sia alla ricchezza in vitamina C, un ingrediente notoriamente ricco di antiossidanti.

Un consiglio per una maschera perfetta per l’estate? Prendere un kiwi, schiacciarne la polpa, aggiungere qualche goccia di pompelmo o di limone e un cucchiaio di yogurt al naturale. Questi ingredienti vanno mescolati. La maschera, infine, va lasciata agire per una decina di minuti sul viso e successivamente risciacquata.

Scrub? Sì, grazie!

Una volta alla settimana, in vacanza in particolare, è opportuno concedersi uno scrub, in modo da eliminare le cellule morte e da favorire una tintarella uniforme. Il primo consiglio da seguire al proposito prevede il fatto di scegliere prodotti diversi per il viso e per il corpo. Quali sono gli ingredienti migliori? Nel caso dello scrub viso, citiamo la polvere di nocciolo d’oliva e il miele.

Nel caso del corpo, invece, è bene puntare su ingredienti come lo zucchero di canna, noto per la sua straordinaria efficacia esfoliante, e la carota.

Suggerimento cruciale in tutti i casi è evitare di effettuare lo scrub sulla pelle escoriata o scottata.