Natalia Paragoni è un influencer molto seguita sui social, da poco diventata mamma. Proprio per il suo dopo parto avvenuto meno di un mese fa, la Paragoni ha fatto discutere. Ecco quale dieta segue per tenersi in forma.

Natalia Paragoni svela la sua dieta: cosa mangia per tenersi in forma?

L’influencer Natalia Paragoni ha avuto da poco una bambina frutto dell’amore con Andrea Zelletta, ex tronista di “Uomini e Donne” che l’ha scelta nel 2019 nel programma tv. L’ex corteggiatrice del dating show non ha mai nascosto di alternare momenti in cui è al colma della gioia ad altri in cui appare timorosa per la nuova esperienza da mamma.

Lo scorso 20 luglio ha dato alla luce la prima figlia con Andrea Zelletta, Ginevra. I 9 mesi di gravidanza sono filati lisci, alcuni problemi sono arrivati subito dopo il parto. L’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato di aver vissuto i primi giorni dopo la nascita della figlia in crisi: “Ho avuto dei momenti di difficoltà, non mi sentivo all’altezza di questi cambiamenti drastici”.

Natalia non ha accolto positivamente “i cambiamenti drastici” che hanno travolto la sua vita e per questo ha avuto dei momenti di difficoltà ma per fortuna i suoi familiari l’hanno sostenuta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di essersi lasciata andare a lunghi pianti. Ma come si tiene in forma, almeno fino al parto?

L’influencer e modella originaria di Sondrio ha un fisico a dir poco invidiabile, merito di tanta costanza e determinazione anche durante la gravidanza sia con la dieta che con l’allenamento. Infatti, la bella e giovane Natalia segue un circuito composto da 3 esercizi per tonificare i glutei.

Nel primo esercizio la Paragoni esegue 15 ripetizioni di hip thrust con la schiena appoggiata. Uno degli esercizi più famosi per rassodare i glutei. Nel secondo ci sono le abduzioni delle gambe da seduta con l’ausilio di un elastico. Anche di questo esercizio vanno eseguite 15 ripetizioni.

Il terzo esercizio invece prevede 15 ripetizioni di squat a corpo libero. I 3 esercizi vanno eseguiti senza pause in mezzo, uno dopo l’altro. Una volta terminato il giro si fa una pausa di recupero dai 90 ai 120 secondi e poi si ripete il circuito. Per fare un buon allenamento e tonificare a dovere il lato B in totale 3 giri.

La dieta di Natalia Paragoni: cosa mangia?

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” dove è stata scelta dal suo attuale compagno e padre della sua prima figlia, segue una dieta alimentare anche abbastanza rigida ma che da subito risultati, come dimostra la Paragoni sui social.

E’ semplice: basta conoscere ciò che si mangia e nutrirsi principalmente di frutta, verdura, carboidrati semplici come quelli della dieta mediterranea. Associata, poi, all’allenamento eccone i risultati: fisico asciutto, tonico ma non troppo muscoloso.