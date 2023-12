La mania della berberina è esplosa su TikTok, con migliaia di video che hanno raggiunto oltre 90 milioni di visualizzazioni. Mentre alcuni creator avvertono sugli effetti collaterali potenziali e sulle interazioni con altri farmaci, molti la considerano un integratore miracoloso per la perdita di peso, il controllo del glucosio nel sangue e il miglioramento dei sintomi della sindrome dell’ovaio policistico. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno? La berberina viene veramente vista come la versione naturale dell’Ozempic, il farmaco contro il diabete diventato velocemente popolare per la perdita di peso?

Berberina: cos’è e a cosa serve davvero

La berberina è un integratore da banco derivato da cespugli come Berberis Vulgaris, Coptis e Curcuma arborea. La sua storia risale a migliaia di anni nelle pratiche cinesi e ayurvediche, utilizzata per trattare congiuntivite, infezioni urinarie e ipoglicemia. Venduta comunemente in polvere o capsule, con dosaggi da 500 a 1.500 milligrammi, la berberina è stata recentemente associata alle iniezioni di semaglutide, farmaco anti-diabetico ora apprezzato anche per la perdita di peso. Tuttavia, la berberina non richiede prescrizione medica e ha un costo notevolmente inferiore.

Berberina: cosa dice la scienza

Secondo Marco Ceriani, esperto di nutrizione e integrazione, la berberina è nota per la sua azione antiossidante a protezione delle membrane cellulari. Tuttavia, gli studi scientifici sulla perdita di peso sono scarsi e non sufficienti per supportarne l’uso scientifico. Non ci sono prove certe che la berberina sia efficace per la perdita di peso, anche se alcuni studi indicano benefici metabolici e piccoli vantaggi nella gestione del peso. La berberina si è dimostrata utile per condizioni come il diabete, il colesterolo alto e disturbi cardiovascolari, grazie all’attivazione dell’enzima proteina chinasi attivata da AMP, regolatore del metabolismo.

Berberina: gli effetti collaterali

La berberina è associata ad un aumento dei batteri buoni nell’intestino, ma i suoi effetti collaterali, principalmente gastrointestinali, includono dolori e gonfiore allo stomaco, stitichezza, diarrea e nausea. Non tutti sperimentano questi effetti, ma è consigliato iniziare con dosi più basse prima di passare a quelle raccomandate. In Italia, la berberina ha lo status di fitonutriente, un integratore alimentare ammesso dal Ministero della Salute, ma gli esperti consigliano l’uso prudente e sotto controllo medico.

Berberina: il verdetto finale

Nonostante la popolarità crescente su TikTok e la denominazione di “Ozempic naturale”, la berberina non può sostituire i farmaci prescritti. Mentre può offrire benefici nella gestione del desiderio di zuccheri e nella salute metabolica, non ha ancora la solidità di prove scientifiche a suo favore. Come afferma la dottoressa Rocio Salas-Whalen, endocrinologa, gli integratori naturali come la berberina dovrebbero essere parte di un approccio olistico alla salute e non sostituire trattamenti prescritti senza adeguata valutazione medica. La berberina potrebbe essere un’aggiunta promettente alla gestione del peso, ma è essenziale procedere con cautela e informarsi adeguatamente prima di iniziare l’assunzione.