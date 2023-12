Dieta Optavia: il menù per dimagrire con 6 pasti al giorno

La dieta Optavia ha guadagnato fama internazionale grazie al testimonial di grande spicco, Buddy Valastro, noto come il Boss delle Torte, che ha dichiarato di aver perso 20 kg in pochi mesi grazie a questo regime alimentare. Il programma Optavia si basa sull’assunzione di 6 pasti al giorno, di cui 5 sono pasti sostitutivi, con l’obiettivo di fornire circa 800-1000 calorie al giorno. Questa dieta, creata dall’azienda Medifast fondata nel 1980 dal Dr. William Vitale, si è evoluta nel tempo, diventando accessibile a livello globale grazie al suo sito web.

Dieta optavia: come funziona e cos’è

La dieta Optavia è un programma ipocalorico che prevede l’assunzione di pasti sostitutivi, noti come “fuelings,” prodotti e commercializzati dalla stessa Optavia. La formula più comune è 5 pasti sostitutivi e un pasto a base di verdure al giorno. Tuttavia, ci sono varianti come la formula 4:2 e 3:3 per le fasi di reintegro e mantenimento. Questi pasti sostitutivi, come barrette, biscotti, frullati, budini, cereali e zuppe, sono poveri di carboidrati e ricchi di proteine.

Dieta optavia: il carburante per il dimagrimento

I pasti sostitutivi, chiamati “fuelings” da Optavia, sono progettati per essere poveri di carboidrati e ricchi di proteine, spesso contenenti probiotici. Con oltre 60 proposte, tra cui barrette energetiche, shake, bevande, snack, zuppe e dessert, Optavia offre una gamma variegata ispirata a ricette tipicamente americane.

Dieta optavia: le regole da seguire

Ci sono alcune regole fondamentali per seguire la dieta Optavia correttamente:

Mangiare ogni 3 ore. Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. Consumare solo pasti prodotti da Optavia e le integrazioni indicate. Svolgere attività cardio quotidiana. Non superare i 200 g di proteine al giorno. Allenarsi quotidianamente. Dormire 8 ore per notte.

Dieta optavia: controindicazioni e critiche

Tuttavia, ci sono diverse criticità associate a questa dieta. Innanzitutto, attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti. Inoltre, la dieta non è bilanciata e salutare a lungo termine, poiché si basa su pasti preconfezionati ricchi di conservanti. Il metodo non promuove una vera rieducazione alimentare, e il costo elevato di circa 400 dollari al mese potrebbe renderlo inaccessibile per molti.

Dieta optavia: consigli alternativi

Per coloro che non possono seguire la dieta Optavia, sono disponibili ricette ispirate a pasti proteici preconfezionati. Ad esempio, una barretta proteica può essere preparata con avena, proteine in polvere, burro di arachidi, miele e altri ingredienti a piacere. Allo stesso modo, milkshake e pane proteico possono essere creati con ingredienti freschi e controllati in casa.

La dieta Optavia può offrire risultati di dimagrimento veloci, ma le critiche riguardo alla sua sostenibilità a lungo termine e alle controindicazioni evidenziano la necessità di una valutazione attenta prima di intraprendere questo percorso. È sempre consigliabile consultare un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi regime alimentare.