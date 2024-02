“Bevi questa tisana prima di andare a letto perdi 5 kg”, è vero?

Siamo sempre più alla ricerca della perfetta forma fisica e del perdere peso, in caso di chili in eccesso. Tra i tanti metodi in voga, c’è una tisana che promette di far perdere 5kg. Ma è vero?

“Bevi questa tisana prima di andare a letto e perdi 5 kg”, è vero?

Alcuni ingredienti più di altri aiutano a perdere peso e bruciare molte calorie in poco tempo. Uno su tutti è lo zenzero, una spezia ricca di proprietà e che stimola e accelera il metabolismo. Bevendo una tisana allo zenzero, specie prima di andare a letto, gli esperti della nutrizione dicono che si eliminano i grassi e l’organismo entra in fase detox. Ma cos’è lo zenzero?

L’antica spezia dal sapore leggermente piccante ha proprietà antinfiammatorie e diversi benefici per l’apparato digerente. Favorisce la digestione e aiuta a combattere i problemi intestinali, per questo si consiglia l’assunzione dopo aver mangiato troppo o quando si ha bruciore di stomaco. Ma perché fa dimagrire? La radice dello zenzero placa i morsi di fame e per questo si usa nelle diete dimagranti per perdere peso, accelerando il metabolismo ed eliminando i grassi in eccesso.

L’infuso a base di zenzero, limone e anche un po di miele non solo accelera il metabolismo e brucia calorie ma ha proprietà antinfluenzali, antibatteriche, antibiotiche. Direte addio a mal di gola, tosse e malanni di stagione, la bevanda allo zenzero permette di far perdere fino a 5kg in un mese se assunta due volte al giorno. Non vi è certezza scientifica quindi provare per credere, in ogni caso i benefici sono reali.

“Bevi questa tisana prima di andare a letto e perdi 5 kg”, benefici

Tra i metodi sani e salutari per perdere peso, oltre una dieta ipocalorica e bilanciata, annoveriamo una tisana a base di zenzero. Si tratta di un vero toccasana, soprattutto durante la stagione fredda. Attenzione però ai falsi miti. E’ vero che questa bevanda aiuta a bruciare grassi e accelera il metabolismo favorendo la perdita di peso ma certo non è miracolosa come si afferma spesso, erroneamente.

Nonostante nell’uso tradizionale si parli di una funzione digestiva dello zenzero, gli studi clinici hanno dimostrato come piuttosto si tratti di un’azione benefica sulla nausea. Inoltre è consigliato preferire lo zenzero ad altri ingredienti per le sue virtù antinfiammatorie per il trattamento delle malattie reumatiche.

E’ anche ipotensiva, con conseguenti benefici sul controllo della pressione sanguigna, e per questo motivo, in cucina, può essere un ottimo sostituto del sale.