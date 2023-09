Quante volte cerchiamo il metodo perfetto ed efficace per dimagrire? Vi sveliamo un segreto: il modo potrebbe essere nelle tue orecchie. Ecco di cosa si tratta e come perdere peso a partire dalle orecchie.

E se vi dicessimo che il segreto per perdere peso parte dalle orecchie?

Avete mai sentito parlare di questo segreto per perdere peso? Il dimagrimento potrebbe partire dalle tue orecchie. Secondo una nuova ricerca presentata al Congresso Europeo sull’Obesità a Dublino, l’agopuntura auricolare può contribuire a ridurre il peso, alleviare il desiderio di cibo e modificare l’indice di massa corporea.

A condurre lo studio, un team di ricercatori guidato da Takahiro Fujimoto della Clinica F di Tokyo. La ricerca ha coinvolto 81 uomini giapponesi con sovrappeso o obesità con alti livelli di grasso addominale. Gli studiosi hanno applicato loro delle perline di metallo da 1,5 mm su sei punti dell’orecchio esterno.

Per garantire una pressione uniforme, sono state mantenute in posizione utilizzando un nastro chirurgico e sostituite due volte a settimana. Il trattamento è durato tre mesi e durante questo periodo, i volontari hanno ridotto della metà l’assunzione totale di cibo e hanno tenuto un diario alimentare.

I partecipanti sono stati pesati all’inizio e alla fine del trattamento per capire l’impatto dell’applicazione delle perline in metallo sulle loro orecchie. Dopo tre mesi i partecipanti hanno perso in media 10,4 cm di circonferenza vita e il 4% del grasso corporeo totale.

Tuttavia si tratta di una soluzione per dimagrire da associare sempre all’alimentazione e all’attività fisica: “I nostri risultati suggeriscono che l’agopuntura sull’orecchio può aiutare la perdita di peso se abbinata a dieta ed esercizio fisico”, afferma il dott. Fujimoto.

Perdere peso parte dalle orecchie? Come dimagrire

Abbiamo rivelato come la perdita di peso possa partire dalle tue orecchie, un segreto dimagrante che in pochi conoscono. Secondo lo studio condotto in Giappone, dunque, alla base del dimagrimento c’è la terapia auricolare con l’agopuntura.

Sulle orecchie si applicano sottili aghi o perle su determinati punti per ripristinare il flusso di energia, risolvendo eventuali blocchi. Questo approccio è stato utilizzato anche per trattare la dipendenza da droghe e per aiutare le persone a smettere di fumare oltre a perdere peso.

Sebbene il meccanismo non sia del tutto chiaro, alcuni studi suggeriscono che possa contribuire a regolare il sistema endocrino, modulare il metabolismo, favorire la digestione e ridurre lo stress ossidativo.