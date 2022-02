Bicarbonato di sodio per la pelle: i benefici

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale che vanta un gran numero di impieghi differenti. Tra i benefici che offre, alcuni riguardano anche la pelle. Scopriamo quindi quali sono i migliori modi per utilizzare il bicarbonato allo scopo di ottenere una pelle perfetta.

Bicarbonato di sodio per una pelle morbida

Il bicarbonato è un prodotto molto utile sulla pelle per via della sua azione esfoliante che consente di eliminare la pelle morta in modo naturale. Grazie a questa azione, il bicarbonato risulta in grado di rendere la pelle morbida al tatto.

Per aumentare l’effetto idratante, suggeriamo di unire il bicarbonato al miele allo scopo di ottenere un composto veramente in grado di rendere la cute morbida e luminosa.

Bicarbonato di sodio per pulire la pelle

Chi ha la pelle grassa a tendenza acneica dovrebbe utilizzare il bicarbonato per fare scrub. Questo prodotto infatti è molto utile per via della sua azione antibatterica e purificante che rende la pelle molto più pulita in profondità.

Mescolando un po’ di bicarbonato di sodio con qualche goccia di acqua e limone permette di ottenere una pasta ideale per detergere il viso e il corpo ottenendo un’azione antisettica profonda.

Bicarbonato di sodio per contrastare le macchie sulla pelle

Il bicarbonato di sodio unito al limone è molto utile per eliminare o almeno ridurre le macchie sulla pelle. Grazie a un composto realizzato solo con questi due ingredienti naturali, infatti, è possibile contrastare il problema dell’iperpigmentazione da sole o delle macchie dovute all’età. Il composto è utile anche sulle cicatrici scure causate dall’acne e in generale per gli inestetismi cutanei più frequenti.

L’azione delicatamente esfoliante del bicarbonato aiuta ad eliminare le cellule morte presenti sulla pelle favorendo in tal modo un rinnovamento delle stesse. A questa azione si combina quella schiarente del limone che aiuta a ridurre l’iperpigmentazione.